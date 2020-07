Od piatka sa z Bratislavy lieta do Malagy, od soboty na Sardíniu

Bratislava 10. júla (TASR) – V piatok odleteli z Bratislavy prví cestujúci do španielskeho letoviska Malaga. Lety zo španielskych destinácií sú povolené od začiatku tohto týždňa. Od soboty bude spustená aj pravidelná letecká linka do Alghera na talianskej Sardínii. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.



Najviac letov, osem, v súčasnosti vybavuje z letiska v Bratislave dopravca Ryanair. Ten aktuálne lieta z Bratislavy na Pafos na Cypre, do gréckych destinácií Solún a Korfu, do Dublinu, Burgasu, Malorky, Malagy, do Alghera a z nich. Pravidelnú linku z Bratislavy do Sofie a späť prevádzkuje dopravca Wizz Air.



Od konca júla by mali podľa Ševčíkovej z Letiska M. R. Štefánika pribudnúť aj pravidelné lety spoločnosti Smartwings na Rodos, Krétu, Zakyntos či do Larnaky, ktoré využívajú aj cestovné kancelárie pre dovolenkárov.



„Lety dopravcu Pobeda s pravidelnou linkou do Moskvy a z nej sú v letovom poriadku plánované od augusta, flydubai má naplánované lety do Dubaja a z neho od septembra. Lety budú realizované v prípade umožnenia letov a otvorenia hraníc medzi jednotlivými štátmi," poznamenala. Dopravca Wizz Air zároveň plánuje v prípade povolenia letov lietať z Bratislavy na Ukrajinu, do Severného Macedónska, Londýna či do Petrohradu a z neho.