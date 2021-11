Spoločnosť Oman Air žiada vládu o dodatočnú finančnú pomoc

Maskat 14. novembra (TASR) - Letecká spoločnosť Oman Air žiada ománsku vládu o dodatočnú finančnú pomoc. A plánuje si požičať ďalšie peniaze aj na trhoch na podporu zotavovania sa z pandémie nového koronavírusu.



Ománsky štátny dopravca dostal po vypuknutí pandémie od vlády finančnú pomoc, ale na pokrytie prevádzkových nákladov v budúcom roku potrebuje ďalšiu podporu od štátu, uviedol jej generálny riaditeľ Abdalazíz ar-Raísí. Nespresnil, koľko peňazí už aerolínie doteraz dostali, ani koľko potrebujú.



Omán, ktorý patrí medzi finančne najslabšie krajiny v Perzskom zálive, regióne bohatom na ropu, zaviedol v minulom roku úsporné opatrenia, aby obmedzil rast deficitu aj dlhu.



Letecká spoločnosť počas pandémie prepustila 15 % až 20 % zo svojich 5800 zamestnancov, povedal ar-Raísí, podľa ktorého však bude počet zamestnancov stúpať úmerne so zvyšovaním dopytu po cestovaní vďaka zmierneniu pandemických obmedzení.



Oman Air v súčasnosti prevádzkuje približne 40 % zo svojej flotily, pričom v 1. štvrťroku by aerolínie chceli túto kapacitu zvýšiť na 60 % až 70 %.



Letecká spoločnosť, ktorá má vo svojej flotile 40 lietadiel, očakáva, že sa preprava cestujúcich do roku 2023 vráti k predpandemickej úrovni, keď ročne využilo jej služby 9,5 milióna klientov. A zároveň plánuje prebudovať svoju sieť 52 destinácií.