< sekcia Ekonomika
Organizátor leteckého veľtrhu v Dubaji vylúčil izraelské firmy
Letecký veľtrh v Dubaji, jednej z najväčších na svete, sa koná každé dva roky. Tento rok sa uskutoční v novembri.
Autor TASR
Dubaj 7. októbra (TASR) - Izraelské obranné firmy boli po „technickom preskúmaní“ vylúčené z nadchádzajúceho leteckého veľtrhu v Dubaji. Oznámil to v utorok organizátor podujatia bez ďalších podrobností. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Dva roky po začiatku ničivej vojny v Gaze boli stiahnuté registrácie všetkých šiestich izraelských obranných firiem, ktoré sa mali zúčastniť na veľtrhu, uviedol Tim Hawes, riaditeľ spoločnosti Informa Markets, organizátora výstavy.
„Izraelskí vystavovatelia sa nezúčastnia,“ povedal Hawes na okraj tlačovej konferencie, na ktorej oznámil podrobnosti o výstave. Dodal, že rozhodnutie prijal technický výbor leteckej šou po technickej kontrole, ktorej sa podrobujú všetci vystavovatelia.
Letecký veľtrh v Dubaji, jednej z najväčších na svete, sa koná každé dva roky. Tento rok sa uskutoční v novembri.
Prvá účasť Izraela na veľtrhu v roku 2023 bola zatienená začiatkom vojny v Gaze. Izraelské výstavné priestory boli vtedy na začiatku prázdne a bez personálu.
Spojené arabské emiráty (SAR) patria medzi hŕstku arabských krajín s väzbami na Izrael. Nadviazali s Izraelom normálne diplomatické vzťahy v rámci dohôd z roku 2020. Odvtedy však vojna v Gaze dramaticky zhoršila postavenie Izraela u jeho arabských susedov.
Dva roky po začiatku ničivej vojny v Gaze boli stiahnuté registrácie všetkých šiestich izraelských obranných firiem, ktoré sa mali zúčastniť na veľtrhu, uviedol Tim Hawes, riaditeľ spoločnosti Informa Markets, organizátora výstavy.
„Izraelskí vystavovatelia sa nezúčastnia,“ povedal Hawes na okraj tlačovej konferencie, na ktorej oznámil podrobnosti o výstave. Dodal, že rozhodnutie prijal technický výbor leteckej šou po technickej kontrole, ktorej sa podrobujú všetci vystavovatelia.
Letecký veľtrh v Dubaji, jednej z najväčších na svete, sa koná každé dva roky. Tento rok sa uskutoční v novembri.
Prvá účasť Izraela na veľtrhu v roku 2023 bola zatienená začiatkom vojny v Gaze. Izraelské výstavné priestory boli vtedy na začiatku prázdne a bez personálu.
Spojené arabské emiráty (SAR) patria medzi hŕstku arabských krajín s väzbami na Izrael. Nadviazali s Izraelom normálne diplomatické vzťahy v rámci dohôd z roku 2020. Odvtedy však vojna v Gaze dramaticky zhoršila postavenie Izraela u jeho arabských susedov.