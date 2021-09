Osvetlenie v križovatke na L. Mikuláš zrekonštruujú do konca októbra

Liptovský Mikuláš 29. septembra (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) rekonštruuje verejné osvetlenie v mimoúrovňovej križovatke na Liptovský Mikuláš. Obmedzenie potrvá do 28. októbra. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Ako doplnila, doprava bude obmedzená v časti úseku výjazdovej vetvy mimoúrovňovej križovatky smer Poprad. „Obmedzenie sa dotkne vodičov smerujúcich z Liptovského Mikuláša so smerom jazdy na Ružomberok,“ vysvetlila.



Obmedzenie je aj v časti úseku výjazdovej vetvy mimoúrovňovej križovatky smer Žilina. Dotkne sa vodičov smerujúcich z Liptovského Mikuláša so smerom jazdy na Poprad a vodičov smerujúcich z Demänovej so smerom jazdy na Poprad. Žgravčáková zdôraznila, že obmedzenie sa týka aj odbočovacích pruhov D1 zo Žiliny aj z Popradu smerom na mimoúrovňovú kruhovú križovatku.



„Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu pri zníženej rýchlosti na 50 kilometrov za hodinu. Na D1 bude doprava vedená v dvoch jazdných pruhoch pri zníženej rýchlosti 80 kilometrov za hodinu,“ uviedla Žgravčáková.