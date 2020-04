Slovenské železnice informujú o výlukách na železničných tratiach

Bratislava 20. apríla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú realizovať výlukové práce:



- v úseku Prešov - Veľký Šariš v dňoch 25., 26. a 27. apríla, v čase od 07.30 do 19.30 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku vykoná oprava priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1619 v km 22,945 a (JIČ) SP1620 v km 25,065. Práce na priecestiach zahŕňajú odstránenie asfaltu, výdrevy a starej priecestnej konštrukcie, trhanie koľajového pola, zriaďovanie podvalového podložia, montáž nového koľajového pola, doplnenie štrkového lôžka, smerovú a výškovú úpravu koľaje na traťovú rýchlosť, zhutnenie štrkového lôžka, zváranie koľajníc, montáž priecestnej konštrukcie STRAIL, asfaltovanie priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestiach, doplnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, montáž zabezpečovacích zariadení s výstražníkmi, úprava zosilovacieho vedenia.



Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR a firmy KDS, s.r.o. Košice, ADTS, s.r.o. Žilina, ELZA, a.s. Bratislava.



Cestná uzávierka priecestí potrvá: od 25. apríla v čase od 06.00 h nepretržite do 27. apríla do 20.00 h.



Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením.



V čase uzatvorenia cestnej komunikácie cez železničné priecestie v km 25,065 bude zriadený dočasný priechod pre chodcov v km 25,072.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



- v úseku Drienovská Nová Ves - Prešov vo štvrtok 23. apríla v čase od 08.30 do 13.40 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálií bestykovej koľaje, oprava dilatačných škár, výmena defektoskopicky chybných koľajníc, zváranie koľajníc, doťahovanie upevňovadiel, úprava štrkového lôžka do profilu a strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



-v úseku Kyjak - Ličartovce - Drienovská Nová Ves v stredu 22. apríla v čase od 08.40 do 13.50 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálií bestykovej koľaje, oprava dilatačných škár, výmena defektoskopicky chybných koľajníc, zváranie koľajníc, naváranie jazyka, doťahovanie upevňovadiel, úprava štrkového lôžka do profilu a strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.