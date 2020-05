Slovenské železnice oznamujú o výlukách na tratiach

Bratislava 11. mája (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:



- v úseku Dlhé nad Cirochou - Kamenica nad Cirochou, v dňoch 12. a 13. mája v čase od 08.15 h do 12.40 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava geometrickej polohy koľaje, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



-v úseku Čečejovce - Moldava nad Bodvou, dňa 13. mája v čase od 07.25 h do 12.10 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku vykoná oprava priecestia s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1545 v km 24,307. Práce na priecestí zahŕňajú demontáž priecestnej konštrukcie, doťahovanie upevňovadiel, výškovú úpravu koľaje na traťovú rýchlosť, opravu, montáž a doťahovanie stredovej časti priecestnej konštrukcie. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Cestná uzávierka priecestia potrvá: dňa 13. 05. v čase od 07.00 h do 13.30 h.



Obchádzka povedie po komunikáciách, ktoré sú označené dočasným dopravným značením.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



-v úseku Moldava nad Bodvou - Drienovec - Turňa nad Bodvou, dňa 15. mája v čase od 06.40 h do 12.00 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje odstraňovanie anomálií bezstykovej koľaji, oprava dilatačných škár, výmena defektoskopicky chybných koľajníc, doťahovanie upevňovadiel, úprava štrkového lôžka do profilu, strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín.



Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.



-v úseku Rožňava - Brzotín - Slavec Jaskyňa, v dňoch 11. a 12. mája, v čase od 06.40 h do 13.20 h.



V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava a údržba mostného objektu v km 42,601, súvislá výmena mostníc, oprava mostnej konštrukcie, výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, strojné odstraňovanie krovia a náletových drevín.



Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.



Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.