Pandémia nového koronavírusu skrátila kolóny na nemeckých diaľniciach

Mníchov 11. februára (TASR) - Pandémia nového koronavírusu sa vlani postarala o výrazný pokles intenzity premávky a menej kolón na nemeckých diaľniciach. Podľa vplyvného autoklubu ADAC sa celková dĺžka kolón za minulý rok medziročne skrátila o polovicu z 1,42 milióna kilometrov (km) na 679.000 km.



Tento pokles je pritom oveľa výraznejší než zníženie samotnej intenzity premávky. Menej služobných ciest, viac práce z domu a pandemické obmedzenia mobility sa postarali o pokles intenzity premávky zhruba o jednu osminu. "Väčšina kolón vzniká v dôsledku vysokej intenzity premávky a stavebných prác na cestách. Už minimálne zníženie intenzity stačí na skrátenie kolón," cituje agentúra DPA jedného z odborníkov ADAC.



Stavebné práce na cestách pritom vlani nehrali významnú úlohu, ich počet dokonca v porovnaní s rokom 2019 stúpol o tretinu. To, čo je obvykle príčinou dlhých kolón, viac než vykompenzovala pandémia a jej dôsledky.



Podľa ADAC sa súvislosť medzi pandémiou a poklesom kolón jasne ukazuje na priebehu roka. Mesiac s najmenším počtom kolón v celkovej dĺžke 11.883 kilometrov bol apríl, čo je zhruba desatina hodnoty z apríla 2019. S uvoľnením jarných pandemických opatrení sa citeľne zvýšila intenzita premávky a dopravné zápchy, i keď stále nedosahovali úroveň z roka 2019. Najupchatejšie cesty vlani boli v septembri, keď kolóny dosahovali 102.767 km. V roku 2019 to bol august s dĺžkou 151.049 km.



S novými pandemickými opatreniami od novembra opäť poklesla dĺžka kolón a v posledných dvoch mesiacoch minulého roka dosahovala zhruba tretinu z roka 2019.



Najhorším úsekom nemeckých diaľnic bola aj vlani A3 pri hraničnom priechode Passau s dĺžkou kolón 316 km, čo je však o polovicu menej než v roku 2019. Nasledujú diaľnica A5 medzi Karlsruhe a Heidelbergom, A6 medzi Mannheimom a Heilbronnom a A8 v úseku Karlsruhe-Stuttgart.



Naproti tomu žiadne zmeny nenastali v časoch, keď vznikala väčšina kolón. V pracovnom týždni to boli rána medzi 7.00 a 8.00 h a popoludnia medzi 16.00 a 17.00 h. Dopravné špičky však boli vďaka práci z domu výrazne slabšie než v predchádzajúcich rokoch.



Podľa ADAC zatiaľ nie je jasné, či kolóny po skončení pandémie dosiahnu podobnú úroveň ako pred ňou. "Na jednej strane môžu práca z domu a videokonferencie, ktoré nahrádzajú služobné cesty, zredukovať intenzitu premávky. Na druhej strane však mnohí pendleri presadli z verejnej dopravy do osobných áut," dodáva jeden z odborníkov ADAC. Ďalší vývoj bude závisieť aj od toho, či verejná doprava dokáže znova získať svojich zákazníkov.