Pandémia zasiahla letisko Heathrow, musí znížiť počet pracovných miest

Londýn 11. júna (TASR) - Britské letisko Heathrow, ktoré bolo pred pandémiou nového koronavírusu najvyťaženejším letiskom v Európe, oznámilo znižovanie počtu pracovných miest s tým, že sa s odbormi dohodlo na spustení procesu dobrovoľného odchodu. Vedenie letiska zároveň nevylúčilo, že v budúcnosti by mohlo pristúpiť k ďalšiemu rušeniu miest. Dôvodom je pokles počtu cestujúcich na historické minimum.



Heathrow uviedol, že v máji vybavil o 97 % menej cestujúcich než pred rokom a pripravuje sa na ďalšie problémy, keďže britská vláda zaviedla 14-dňovú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich do krajiny. Za január až marec klesol počet vybavených cestujúcich medziročne o 18,3 %.



Letisko, ktoré má približne 7000 zamestnancov, informovalo, že za týchto okolností je počet jeho zamestnancov neudržateľný a že sa s odbormi dohodlo na začatí procesu dobrovoľného odchodu niektorých ľudí zo zamestnania. Ako povedal šéf letiska Heathrow John Holland-Kaye, spoločnosť nemôže vylúčiť ani ďalšie rušenie pracovných miest. Bude však hľadať so zástupcami odborov možnosti, ako minimalizovať rozsah redukcie pracovných pozícií.