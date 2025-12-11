< sekcia Ekonomika
Počet cestujúcich na bratislavskom letisku v novembri vzrástol o 69 %
Dopravca Ryanair zároveň rozšíril svoju ponuku letov o mnohé nové letecké spojenia, cestovné kancelárie navyše v novembri ponúkali z Bratislavy aj charterové lety do exotických letovísk.
Bratislava 11. decembra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) zaznamenalo v novembri tohto roka rekordný rast počtu cestujúcich o 69 % oproti rovnakému mesiacu minulého roka. V jedenástom mesiaci odbavilo celkovo takmer 164.000 cestujúcich na príletoch a odletoch, pričom vlani v novembri vybavilo 97.000 pasažierov. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
„Takmer 164.000 cestujúcich v novembri je absolútne najvyšší novembrový počet odbavených cestujúcich v histórii bratislavského letiska,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota. Vlaňajší novembrový výsledok podľa neho prekonali o viac ako 67.000 cestujúcich.
„Za novembrový enormný rast počtu odbavených cestujúcich vďačíme dopravcovi Wizz Air, ktorý v polovici novembra otvoril na letisku v Bratislave svoju základňu s dennými letmi do Barcelony či Košíc, ale pridal aj nové spojenia do Bukurešti, Lamezia Terme, Plovdivu, Varny či Malagy,“ priblížil Novota.
„Barcelona sa stala skokanom mesiaca. Vďaka svojej dennej frekvencii priamych letov z Bratislavy s dvoma dopravcami sa dostala na prvé miesto najvyužívanejších letov z letiska v Bratislave počas novembra,“ pokračoval Novota. Nasledovali Londýn-Stansted, Londýn-Luton, Rím-Ciampino, Malaga a Dublin.
Od začiatku roka do konca novembra vybavilo najväčšie slovenské letisko spolu na príletoch a odletoch 2,2 milióna cestujúcich, čo je medziročne o 21 % viac. Letisko vybavilo najviac cestujúcich v rokoch 2018 a 2019, a to takmer 2,3 milióna osôb. V tomto roku tento rekordný počet pravdepodobne prekoná.
Počet odbavených letov na bratislavskom letisku za jedenásť mesiacov tohto roka presiahol 27.000, pričom v novembri sa uskutočnilo takmer 2000 odletov a príletov - o 10 % viac ako v novembri 2024. Nákladná letecká doprava vzrástla za jedenásť mesiacov medziročne o 67 percent na viac ako 17.000 ton prepraveného nákladu.
