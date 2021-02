Počet pasažierov na letisku v Dubaji vlani klesol o 70 %

Dubaj 15. februára (TASR) - Počet pasažierov na najrušnejšom letisku na Blízkom východe v Dubaji klesol minulý rok o 70 % na 25,9 milióna, pretože pandémia ochorenia COVID-19 ochromila cestovný ruch. Informoval o tom v pondelok prevádzkovateľ letiska.



Prevádzka na letisku, ktoré slúži ako uzol pre leteckú spoločnosť Emirates, bola niekoľko mesiacov výrazne zredukovaná v dôsledku cestovných obmedzení, ktoré zaviedla tamojšia vláda. V júli 2020 sa však Dubaj znovu otvoril zahraničným návštevníkom.



Experti predpovedajú, že zotavovanie leteckej dopravy z pandémie bude trvať roky, keďže celosvetové obmedzenia budú naďalej ovplyvňovať dopyt.



Spoločnosť Dubai International zaznamenala v roku 2020 celkovo 183.993 letov, čo je pokles o 51,4 %, zatiaľ čo počet cestujúcich sa znížil o 70 % na 25,9 milióna a priemerný počet pasažierov na jeden let klesol o 20,3 % na 188 osôb, uviedlo vo vyhlásení štátne dubajské letisko.



Cez letisko vlani prešlo aj 1,9 milióna ton nákladu, čo predstavuje medziročný pokles o 23,2 %.



Podľa údajov spoločnosti Airports Council International Dubaj bol v roku 2019 štvrtým najrušnejším letiskom na svete. No s minuloročných počtom 25,9 milióna cestujúcich by sa mu v roku 2019 nepodarilo kvalifikovať sa medzi 20 najväčších letísk sveta.



Dubaj, ani širšie Spojené arabské emiráty, nemajú na rozdiel od mnohých iných regiónov domácu sieť letov, ktorá by zmierňovala pokles medzinárodného cestovania.



Na ilustráciu, londýnske letisko Heathrow v roku 2020 vybavilo 22,1 milióna cestujúcich a parížske letisko Charlesa de Gaulla 22,3 milióna cestujúcich.