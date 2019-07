Nová medzinárodná linka vedie z poľského Krakova, cez Vysoké Tatry do Košíc a ďalej pokračuje na letisko v Budapešti až do centra mesta.

Poprad 11. júla (TASR) – Pod Tatrami pribudlo ďalšie medzinárodné spojenie, od dnes totiž začínajú „zelené“ autobusy zastavovať v Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici a v Ždiari na novej trase spájajúcej Krakov a Budapešť.



"Okrem priameho spojenia z Košíc alebo Prešova so strediskami vo Vysokých Tatrách, sa tak otvára ďalšie spojenie východného Slovenska s letiskom v Budapešti," uviedla hovorkyňa autobusového prepravcu FlixBus Martina Čmielová.



Nová medzinárodná linka vedie z poľského Krakova, cez Vysoké Tatry do Košíc a ďalej pokračuje na letisko v Budapešti až do centra mesta. Jazdiť bude dvakrát denne, zastávky sa mierne líšia. Raz denne zastavuje v Ždiari a raz denne namiesto toho v Prešove.



"Dlhodobo sa snažíme sprístupniť obyvateľom regionálnych miest európske metropoly, ideálne priamym spojom. Nová linka ale okrem metropol, ako sú Krakov alebo Budapešť, ponúkne aj zastávky vo Vysokých Tatrách, ktoré oslovia milovníkov turistiky a slovenských hôr," skonštatovala Čmielová.



Z Krakova vychádzajú spoje na novej linke denne o 10:30 h a o 12:40 zastavujú v Ždiari, potom o 13. hodine v Tatranskej Lomnici a o desať minút neskôr v Starom Smokovci. Ďalej pokračujú na Poprad a Košice, odkiaľ odchádzajú o 15:30. Na letisko v Budapešti dorazia o 19:00.



"Nočný spoj na rovnakej trase vychádza o 22:00 hodine a vo Vysokých Tatrách zastavuje v Lomnici o 0:25 h a v Starom Smokovci o desať minút neskôr. Po Poprade zastaví v Prešove o 2:10 h a z Košíc odchádza o 2:40. Na letisko dorazí 6:20 h tak, aby cestujúci stíhali ranné lety," konkretizovala hovorkyňa s tým.



V opačnom smere z centra Budapešti odchádzajú spoje každý deň o 11:20 h a desať minúť pred polnocou, z Košíc smerom do Tatier o 15:40 h a päť minút pred 4:00. Na konečnú do Krakova dorazia krátko po 20:00.



Práve Vysoké Tatry označil v tomto roku vychýrený turistický sprievodca Lonely Planet za najlepšiu prázdninovú destináciu v Európe. Cestovateľom na Slovensku sprievodca odporúča hlavne pozorovanie voľne žijúcich zvierat vrátane medveďov, vlkov, rysov alebo kamzíkov. Vysoké Tatry vyniesli do čela rebríčka aj horské výstupy, napríklad na najvyššiu horu Gerlachovský štít, a pohostinnosť v horských chatách.



Slovensko je k zelenej sieti pripojené od roku 2015. FlixBus v rámci Európy a USA ponúka medzimestskú autobusovú sieť obsahujúcu 300 000 denných spojov do 2000 destinácií v 29 krajinách.