Varšava 20. januára (TASR) - Poľská letecká spoločnosť LOT zruší 300 pracovných miest. Uviedla to firma po tom, ako sa na rozsahu prepúšťania dohodla so zástupcami odborov.



K rušeniu pozícií pristúpili poľské aerolínie v dôsledku nepriaznivej finančnej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Uviedla to spoločnosť v správe, na ktorú sa odvolala poľská tlačová agentúra PAP.



Polovica zo zamestnancov, ktorých sa rušenie pracovných miest týka, opustí leteckú spoločnosť v 1. polroku tohto roka. Zvyšných 150 zamestnancov skončí vo firme v nasledujúcich dvoch rokoch, počas ktorých dosiahnu dôchodkový vek, dodala PAP.