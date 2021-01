Poprední londýnski podnikatelia vyzvali vládu, aby podporila Eurostar

Londýn 18. januára (TASR) – Skupina popredných londýnskych podnikateľov vyzvala v liste vládu, aby finančne podporila železničnú spoločnosť Eurostar, ktorá prevádzkuje vlaky medzi Britániou a kontinentálnou Európou cez tunel pod Lamanšským prieplavom.



Skupina London First, ktorá je koordinátorom iniciatívy, v liste ministerstvu financií a ministerstvu dopravy vyzýva na rýchle kroky na zabezpečenie budúcnosti Eurostaru. Navrhuje napríklad, aby mal prístup k vládnym pôžičkám alebo prinajmenšom zmiernenie podnikových sadzieb.



Vláda tvrdí, že s Eurostarom úzko spolupracuje. Železničnú spoločnosť však ohrozuje veľký pokles počtu cestujúcich v dôsledku cestovných obmedzení súvisiacich s novým koronavírusom. V novembri informovala, že počet cestujúcich klesol od marca 2020 o 95 %.



Namiesto dvoch vlakov za hodinu premávajú teraz z Londýna do Paríža a Bruselu iba dve linky denne.



Skupina London First v liste označila Eurostar ako spoločnosť, ktorá prepadla cez sito. Na rozdiel od niektorých leteckých spoločností nemala totiž nárok na vládou garantované pôžičky.



Skupina podnikateľov upozornila vládu, že ak nechá padnúť firmy, ktoré boli pred tzv. koronakrízou životaschopné, či už ide o leteckú alebo železničnú firmu, mohlo by to poškodiť zotavovanie britskej ekonomiky.



List podpísalo 28 lídrov, napríklad šéfovia firiem ako Fortnum & Mason, Shaftesbury či ExCeL, vrátane vicekancelára Middlesex University.



Väčšinový 55-% podiel v Eurostare vlastní francúzska štátna železničná spoločnosťou SNCF. Vláda Spojeného kráľovstva predala svoj podiel vo firme súkromným spoločnostiam v roku 2015 za 757 miliónov libier (849,86 milióna eur).



Eurostar od vstupu na trh v roku 1994 prepravil medzi Britániou a kontinentálnou Európou viac ako 190 miliónov cestujúcich.



„Bez finančných prostriedkov od vlády existuje skutočné riziko pre prežitie Eurostaru," vyhlásil hovorca železničnej spoločnosti a súčasnú situáciu označil za veľmi vážnu