Práce na moste pri Šoporni pokračujú

Šoporňa 11. augusta (TASR) – Modernizácia cesty II. triedy za obcou Šoporňa, vrátane výstavby mosta cez potok Jarčie v okrese Dunajská Streda pokročila v týchto dňoch do ďalšej etapy. Investor Trnavský samosprávny kraj (TTSK) získal na projekt z Integrovaného regionálneho programu (IROP) príspevok vo výške 2,1 milióna eur. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.



Komplexná rekonštrukcia začala na jar tohto roku a mala by trvať do jesenných mesiacov. "Pôvodná vozovka bola odfrézovaná a aktuálne prebieha čistenie priekop na celom modernizovanom úseku. Odstránený bol starý most v havarijnom stave a realizuje sa armovanie základov a navŕtavanie mikropilót," uvádza. Doprava pre vozidlá do 12 ton, vrátane autobusov, ktoré majú výnimku, je presmerovaná na paralelne vedúce dočasné premostenie. Mostné provizórium premiérovo vybudovala Správa a údržba ciest TTSK. Skladá sa z troch častí po osem metrov. V prvej etape projektu TTSK opravil 4,3 kilometra dlhý úsek cesty za 2,2 milióna eur.



"Rekonštrukcia mostov je našou prioritou, predchádzajúcimi vedeniami TTSK bola táto otázka zanedbávaná. Ich stavebno-technický stav je vo viacerých prípadoch veľmi zlý a ohrozuje bezpečnosť obyvateľov," uviedol pred časom predseda TTSK Jozef Viskupič. Kraj na začiatku augusta odovzdal verejnosti do užívania po 541 dní trvajúcej náročnej obnove most ponad rieku Váh v Hlohovci. Táto rekonštrukcia si vyžiadala celkový náklad 5,6 milióna eur, podstatnú časť vykrýva príspevok z IROP a štátneho rozpočtu. Išlo o jednu z najväčších infraštruktúrnych investícií krajskej samosprávy za posledných päť rokov.