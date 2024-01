Práce na obchvate Sabinova sa začali, poklepali základný kameň

Sabinov 24. januára (TASR) - Práce na výstavbe obchvatu Sabinova sa začali, v stredu tam za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) a ďalších hostí poklepali základný kameň. Takmer desať kilometrov dlhý obchvat mesta sa bude začínať za obcou Pečovská Nová Ves, pokračovať bude severne od mestskej časti Sabinova Orkucany a za Šarišskými Michaľanmi sa napojí na súčasnú cestu v smere do Prešova.



Stavebné práce realizuje spoločnosť Hochtief SK, zmluvná cena predstavuje 73,7 milióna eur bez DPH. Stavba bude mať 16 mostov. Podľa riaditeľa spoločnosti Rastislava Paulinyho problémy nepredpokladajú. "Sme v extraviláne, nie v intraviláne, čo znamená, že je to jednoduchšie, čo sa týka samotnej stavby, prašnosti, hlučnosti a tak ďalej. Stavba v podstate začala už minulý rok výrubmi. Zatiaľ ide všetko podľa plánu a predpoklad je, že o tri roky stavbu dokončíme a odovzdáme," povedal.







Obchvat mesta má odbremeniť centrum od intenzívnej dopravy. Podobná situácia je i v Stropkove. Podľa šéfa rezortu dopravy majú ambíciu rozostavať Slovensko. "Samozrejme, závisí to od toho, ako sa nám podarí bojovať s prípravnými procesmi. Predložil som do medzirezortného pripomienkového konania nový zákon o strategických investíciách. Priebežne to chodím vysvetľovať už aj poslancom Národnej rady SR. Má určite zmysel o tom rozprávať. Zákon je nastavený, povedal by som, dostatočne revolučne, aby sa procesy zrýchlili rádovo z rokov na mesiace," vysvetli Ráž.



Na obchvat je podľa jeho slov k dispozícii 88 miliónov eur z Programu Slovensko. "Je to jedna z prvých investícií, ktorá bude z Programu Slovensko realizovaná," skonštatoval.



Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest Norberta Polievku sa momentálne na stavbe obchvatu Sabinova robí výrub drevín a ostatné práce sa začnú hneď, ako to dovolia klimatické podmienky. Momentálne neevidujú žiadne komplikácie.