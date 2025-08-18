< sekcia Ekonomika
Praha zdraží jednorazové lístky na MHD, ročný zostane za 150 eur
Ceny jednorazových cestovných lístkov sa v Prahe naposledy zvyšovali v roku 2021, polhodinový lístok predtým stál 24 korún.
Autor TASR
Praha 18. augusta (TASR) - Jednorazové cestovné lístky v pražskej mestskej hromadnej doprave (MHD) budú od budúceho roka drahšie. Cena polhodinového lístka sa zvýši zo súčasných 30 na 39 korún (približne 1,6 eura), cena 90-minútového zo 40 na 50 korún (približne dve eurá). Zvýšia sa aj pokuty za jazdu bez platného lístka. Cestovné v rámci Pražskej integrovanej dopravy (PID) medzi Prahou a Stredočeským krajom zdražie o 30 percent. V pondelok o tom rozhodla Rada hlavného mesta Prahy, informuje spravodajkyňa TASR.
Ceny jednorazových cestovných lístkov sa v Prahe naposledy zvyšovali v roku 2021, polhodinový lístok predtým stál 24 korún. Od januára 2026 budú drahšie všetky jednorazové lístky, teda aj 24- či 72-hodinový, a takisto lístok za psa alebo nadrozmernú batožinu. Cestujúci zaplatia o niečo menej, keď si lístky kúpia cez aplikáciu Lítačka. V prípade 30-minútového lístka tak zaplatia 36 a v prípade 90-minútového 46 korún.
Ceny predplatných lístkov, ktoré si cestujúci v českom hlavnom meste môžu kúpiť na mesiac, štvrťrok alebo rok, zostanú rovnaké. Ročný lístok na celú pražskú MHD stojí 3650 korún (takmer 150 eur) a jeho cena sa nezmenila od roku 2015, keď bol dokonca zlacnený. V porovnaní s inými českými mestami ide o nízku cenu, napríklad v Brne stojí ročné predplatné na MHD 4750 korún (asi 194 eur). V Bratislave je to 263 eur.
S rozhodnutím o tom, že okrem cestovného v rámci PID na cestách medzi Prahou a Stredočeským krajom zdražie aj MHD v Prahe, nesúhlasili niektorí členovia rady. Kritizovali to najmä Piráti, podľa ktorých by sa mala zvýšiť aj cena parkovania v meste, aby ľudia viac cestovali MHD a uľavili upchatým hlavným trasám metropoly.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Ceny jednorazových cestovných lístkov sa v Prahe naposledy zvyšovali v roku 2021, polhodinový lístok predtým stál 24 korún. Od januára 2026 budú drahšie všetky jednorazové lístky, teda aj 24- či 72-hodinový, a takisto lístok za psa alebo nadrozmernú batožinu. Cestujúci zaplatia o niečo menej, keď si lístky kúpia cez aplikáciu Lítačka. V prípade 30-minútového lístka tak zaplatia 36 a v prípade 90-minútového 46 korún.
Ceny predplatných lístkov, ktoré si cestujúci v českom hlavnom meste môžu kúpiť na mesiac, štvrťrok alebo rok, zostanú rovnaké. Ročný lístok na celú pražskú MHD stojí 3650 korún (takmer 150 eur) a jeho cena sa nezmenila od roku 2015, keď bol dokonca zlacnený. V porovnaní s inými českými mestami ide o nízku cenu, napríklad v Brne stojí ročné predplatné na MHD 4750 korún (asi 194 eur). V Bratislave je to 263 eur.
S rozhodnutím o tom, že okrem cestovného v rámci PID na cestách medzi Prahou a Stredočeským krajom zdražie aj MHD v Prahe, nesúhlasili niektorí členovia rady. Kritizovali to najmä Piráti, podľa ktorých by sa mala zvýšiť aj cena parkovania v meste, aby ľudia viac cestovali MHD a uľavili upchatým hlavným trasám metropoly.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)