Pražské letisko vlani odbavilo vyše 16 miliónov ľudí

Praha 16. januára (TASR) - Letiskom Václava Havla v Prahe vlani prešlo viac než 16,3 milióna cestujúcich, čo je medziročne o 18 percent viac. Predseda predstavenstva spoločnosti Letiště Praha Jiří Pos uviedol, že ide o tretí najvyšší počet cestujúcich v histórii letiska a tento rok očakáva rekord. Pražské letisko podrobnosti uviedlo vo štvrtok v tlačovej správe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Počet cestujúcich za rok 2024 je tretí najvyšší v histórii, čo je veľmi pozitívna správa napríklad pre ekonomiku Českej republiky. Mňa najviac teší, že lietadlá lietali s vysokou obsadenosťou - v priemere vyše 83 percent. Väčšie a obsadenejšie lietadlá znamenajú nižšie zaťaženie nášho okolia a celkovo životného prostredia," uviedol Pos. "V roku 2025 by sme mali dosiahnuť historický rekord 18,4 milióna cestujúcich," avizoval.



Pražské letisko vlani v spolupráci s dopravcami otvorilo 41 nových liniek a priame spojenia ponúkalo do 181 destinácií. Cestujúci najviac využívali spojenie medzi Prahou a Londýnom - na tejto trase ich cestovalo takmer 1,4 milióna, čo je o 26 percent viac než vlani. Obľúbené boli tiež linky do Paríža, Amsterdamu, Milána či Ríma. Najviac ľudí prepravili spoločnosti Smartwings, Ryanair, easyJet, Wizz Air a Lufthansa.



Tento rok by letisko malo ponuku destinácií zvýšiť na 190, pričom trasy bude obsluhovať 80 leteckých spoločností. Potvrdený je už napríklad príchod juhokórejskej leteckej spoločnosti Asiana Airlines, ktorá bude prevádzkovať linku do Soulu, či nemecká spoločnosť Condor, ktorá bude lietať do Frankfurtu nad Mohanom. Novinkou v priamych letoch je linka do Abú Dhabí, ktorú bude prevádzkovať Etihad Airways, či do Toronta od leteckej spoločnosti Air Canada.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)