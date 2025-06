Prezidentom Zväzu autobusovej dopravy ostáva Peter Sádovský

Bratislava 12. júna (TASR) - Prezidentom Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) ostáva Peter Sádovský, ktorý funkciu vykonáva od roku 2016. Zvolený bol opäť na štvorročné obdobie. Rozhodlo o tom zhromaždenie zväzu na stretnutí 10. júna 2025 v Sliači - Sielnici. Vo štvrtok o tom informoval ZAD.



Zväz pod ďalším vedením Sádovského plánuje viac spolupracovať so štátnou správou a samosprávou pri príprave legislatívy, formovaní ekonomického prostredia vo verejnej osobnej doprave i celkového hospodárskeho a podnikateľského prostredia na Slovensku.



„Verejná osobná doprava zabezpečuje dopravu miliónov cestujúcich do práce a žiakov a študentov do školy. Nevyhnutné zlepšenie situácie v odvetví je základom pre kvalitné služby zákazníkom. Bez funkčnej dopravy nebude Slovensko prosperujúcim štátom,“ uviedol Sádovský.



Zhromaždenie zároveň zvolilo aj členov prezídia ZAD, ktorými sa stali predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Arriva Michalovce Gejza Sačko, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SAD Žilina Peter Pobeha a predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen Adrian Polóny.