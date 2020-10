Qatar Airways ani Etihad nepočítajú so skorým návratom A380 na oblohu

Dauhá 19. októbra (TASR) - Letecká spoločnosť Qatar Airways najnovšie predpovedá, že svoje veľké lietadlá Airbus A380 nevyužije minimálne dva nasledujúce roky. Uviedol to v pondelok jej riaditeľ Akbar al-Baker na on-line konferencii.



To znamená, že lietadlá budú uzemnené dlhšie ako aerolínie pôvodne odhadovali. Qatar Airways totiž počítali s ich postupným návratom na oblohu v druhom polroku 2021.



Štátna letecká spoločnosť uzemnila svojich 10 lietadiel A380 po tom, ako pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia drasticky znížili dopyt po cestovaní.



Akbar al-Baker na konferencii skonštatoval, že lietadlá A380 sa nevrátia do prevádzky minimálne ďalších pár rokov.



V júni ešte odhadoval, že superjumbá zostanú zaparkované do polovice budúceho roka. Letecká spoločnosť z Perzského zálivu pritom plánuje začať s vyraďovaním staších strojov A380 z prevádzky od roku 2024.



Riaditeľ aerolínií sa domnieva, že A380 sa vrátia na oblohu až po tom, keď rast dopytu po službách spoločnosti Qatar Airways dosiahne úroveň pred krízou.



Spoločnosť aktuálne lieta do 100 destinácií. To je o 25 menej, ako mala pôvodne v pláne v tomto čase. Dôvodom je druhá vlna pandémie v Európe a s ňou spojené cestovné obmedzenia.



Letecká spoločnosť Air France tento rok už poslala do "dôchodku" svoje lietadlá A380, zatiaľ čo spoločnosti British Airways a Qantas vyradili z prevádzky staršie modely Boeing 747, keďže kríza zredukovala leteckú dopravu.



Aj ďalší dopravca z Perzského zálivu Etihad Airways zvažuje, či sa jeho zaparkovaná flotila A380 niekedy vráti na oblohu, zatiaľ čo Emirates, najväčší prevádzkovateľ obrích strojov, obnovil s nimi premávku na niektorých linkách.



Etihad Airways v pondelok zároveň informovali, že vo svojich lietadlách zrušia štyri pracovné pozície, a to v oblasti stravovania a tiež služby "komorníkov" a opatrovateliek. Časť z dotknutých zamestnancov príde úplne o prácu, zatiaľ čo zvyšných spoločnosť preradí na iné miesta.



Presnejšie, táto štátna letecká spoločnosť prepúšťa svojich kuchárov a manažérov v oblasti jedla a nápojov, ktorí pracujú v prvej a v tzv. business triede, zatiaľ čo komorníci a opatrovateľky budú preradení na pozície palubných sprievodcov.



Etihad už pritom prepustili stovky zamestnancov a požiadali ďalších, aby si pre pandémiu vzali neplatené voľno, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované.



Etihad Airways vykázali v auguste prevádzkovú stratu za 1. polrok vo výške 758 miliónov USD (645,60 milióna eur).



(1 EUR = 1,1741 USD)