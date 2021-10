Rekonštrukcia mosta pri Kysaku odhalila pochybenia pri jeho stavbe

Kysak 16. októbra (TASR) – Rekonštrukcia mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou v okrese Košice-okolie, ktorý sa v októbri 2020 zrútil do rieky Hornád, odhalila pochybenia pri jeho stavbe. Jeho stredová podpera pod hladinou rieky nebola založená na betónovom základe. Informoval o tom predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka s tým, že odstránenie zisteného nedostatku posunulo harmonogram rekonštrukcie približne o päť týždňov a spôsobilo navýšenie pôvodného rozpočtu takmer o 260.000 eur.



"Stredová podpera mosta pod hladinou rieky nie je založená na betónovom základe. Znamená to, že základy mosta neboli pred približne 60 rokmi vybudované správne. Stredový pilier, ktorý mal byť zrekonštruovaný, musel zhotoviteľ odbúrať a pripraviť betónový základ potrebný na vybudovanie nového stredového piliera," ozrejmil Trnka. Ako doplnila hovorkyňa Úradu KSK Anna Terezková, pre potrebu prác pod hladinou Hornádu pri základoch mosta muselo byť upravené aj koryto rieky, zhotoviteľ aktuálne realizuje betonáž budúceho stredového piliera.



Po ukončení betonáže bude nasledovať výstavba novej nosnej konštrukcie. "Nad riekou Hornád budú osadené nové železobetónové nosníky, práce budú pokračovať betonážou nosnej konštrukcie, výstavbou konštrukčných vrstiev vozovky a úpravou izolácie mosta," uviedla Terezková s tým, že ako posledné sa budú realizovať úpravy pod mostom, osádzanie nových mostných ríms, zábradlí a zvodidiel. Rekonštrukciu mosta vrátane prác navyše financuje KSK, po úprave rozpočtu by mali byť náklady na ňu viac ako dva milióny eur.



Aj keď je termín rekonštrukcie zmluvne stanovený na február 2022, KSK by chcel most s dĺžkou 56 a šírkou 11 metrov sprejazdniť ešte v tomto roku. Zámer by mohlo podľa Terezkovej prekaziť len ďalšie nepredvídané zdržanie. "Do ukončenia výstavby nových nosníkov bude obyvateľom naďalej slúžiť obchádzková trasa vedúca cez osadu Sopotnica, ktorá spája Kysak s Malou Lodinou," uzavrela Terezková.