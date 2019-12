Rok 2019 bol podľa Česmadu pre cestných dopravcov jeden z najhorších

Bratislava 22. decembra (TASR) – Podnikanie v cestnej doprave čelí kríze. Tvrdí to Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia. Podotklo, že ani v roku 2019 sa nedočkali pozitívneho prístupu zo strany štátu. Legislatívny rámec je tak podľa Česmadu silne nekonkurenčný z pohľadu ostatných krajín strednej a východnej Európy.



Na konci roka 2019 sú slovenskí dopravcovia podľa združenia ešte v horšej konkurenčnej pozícii v rámci Európy ako na začiatku. Poznamenali, že zníženie veku vodičov nákladných vozidiel a autobusov sa nekonalo, daň z motorových vozidiel sa neznížila a poplatky za výber mýta sa neodrazili v rozšírení diaľničnej siete. Na Slovensku je zároveň podľa Česmadu jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v celej Európskej únii (EÚ). "Všetky tieto nepriaznivé podmienky a aspekty vplývajú na stratu konkurencieschopnosti slovenského dopravcu, ktorý má na domácej pôde absolútne nevhodné podmienky na podnikanie," skonštatovala hovorkyňa združenia Martina Baumann.



Zníženie veku vodičov len pre skupinu štátnych zamestnancov vníma Česmad ako nezmyselný a nekorektný krok. "Chýba tu akékoľvek logické vysvetlenie. Problematika akútneho nedostatku profesionálnych vodičov kamiónov a autobusov sa týmto krokom zmietla zo stola, pričom záchranné zložky dostali zelenú," podotkol prezident Česmadu Pavol Jančovič. Podľa neho tým utrpí aj systémové vzdelávanie, pretože sa tak mladí ľudia nemôžu dostať k povolaniu vodič.



Dopravcovia zároveň dodali, že kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR v novembri tohto roka preukázala, že polovica finančných prostriedkov vybraných na mýtnych poplatkoch končí na účte jeho prevádzkovateľa, pričom by tieto financie mali byť investované do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.



"My sa pýtame, kde skončili peniaze vybrané na mýte od roku 2010? Určite neskončili tam, kde mali, a namiesto toho 'sponzorujeme' prostredníctvom poplatkov súkromné spoločnosti. Odmietame platiť SkyToll," vyhlásil Jančovič. Združenie v tejto súvislosti žiada okamžité ukončenie spolupráce štátu so spoločnosťou SkyToll, pretože vybrané finančné prostriedky za mýto by sa mali investovať na opravy a budovanie diaľničných a rýchlostných ciest v prospech všetkých občanov SR, a teda aj dopravcov. Negatívny pohľad na mýtny systém podľa neho zvyšujú aj vysoké sadzby mýta a veľmi nízky bonusový systém za prejazdené kilometre.



Okrem toho dopravcovia presadzujú aj zavedenie bonusu v prípade mýtnych zliav. Dnes má dopravca uznané zľavy z mýta až po prejdených 5000 kilometroch pri vozidlách do 12 ton a v prípade vozidiel nad 12 ton je to až po prejdení 10.000 kilometrov. "My však potrebujeme, aby sa zľavy z mýta rátali od prvého kilometra spätne," podotkol Jančovič. Dopravcovia tiež upozorňujú na staré palubné jednotky, ktoré sú stále v obehu. Negatívne vnímajú aj neprehľadné transakcie a fakturáciu.



Súčasne podľa dopravcov neustále rastú na Slovensku náklady na zamestnancov. "V prípade, že cestní dopravcovia v najbližšej dobe nebudú vidieť zo strany najvyšších orgánov štátnej správy významný posun v ich vnímaní svojich problémov, je vysoká pravdepodobnosť, že veľký počet slovenských dopravcov v blízkej budúcnosti presunie svoje podnikanie napríklad do Českej republiky alebo do Poľska," predpokladá Jančovič s tým, že cestná doprava generuje približne 4,8 % HDP Slovenska.



Dopravcovia tiež poukázali na to, že na Slovensku je druhá najvyššia daň z motorových vozidiel v EÚ. Česmad prišiel s návrhom, ako túto daň znížiť, pričom cieľom je zníženie ročnej sadzby dane za ťahač a náves (návesová súprava 40 t). Navrhuje zvýšenie zliav a zmenu v ročných sadzbách daní za jednotlivé kategórie vozidiel. Návrh zároveň odráža nastavenie sadzieb a výšky zliav konkrétne v Českej republike.



Po vymenovaní všetkých problémov v cestnej doprave tak Jančovič považuje tento rok pre slovenských dopravcov za absolútne nepriaznivý. "Bohužiaľ, na konci roka musíme skonštatovať, že cestná doprava patrí medzi najhoršie odvetvia pre podnikanie na Slovensku," dodal.