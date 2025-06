Rusko a USA diskutujú o obnovení priamych letov medzi oboma krajinami

Petrohrad 18. júna (TASR) - Zástupcovia Ruského fondu priamych investícií (RDIF) a Americkej obchodnej a priemyselnej komory (AmCham) diskutovali o obnovení priamych letov medzi Ruskom a USA. Stretnutie sa uskutočnilo v stredu ráno v rámci Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade, oznámil riaditeľ RDIF Kirill Dmitrijev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Chcel by som poďakovať AmCham za veľmi konštruktívnu, tvorivú a korektnú prácu, ktorú vykonávajú, a to aj v mnohých technických otázkach, ktoré sú však dôležité. Diskutovali sme napríklad o potrebe obnoviť priamu leteckú dopravu medzi Ruskom a Spojenými štátmi,“ povedal Dmitrijev a dodal, že ruská strana je v neustálom kontakte s osobitným vyslancom prezidenta USA Stevom Witkoffom.



Témou rokovaní so zástupcami AmCham boli podľa šéfa ruského štátneho fondu aj konkrétne plány amerických spoločností, ktoré chcú pôsobiť na ruskom trhu. „Prišli investori z oblasti amerického rizikového kapitálu, ktorí chcú investovať do našich technológií, rozvíjať technologické projekty,“ priblížil Dmitrijev.