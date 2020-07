Ryanair dúfa, že prvé lietadlo 737 MAX dostane v novembri

Dublin 1. júla (TASR) – Írske nízkonákladové aerolínie Ryanair očakávajú prvé lietadlo 737 MAX v novembri tohto roka. Povedal to v stredu šéf spoločnosti Michael O'Leary, podľa ktorého prvý certifikačný let stroja bol bez problémov.



Ryanair patrí k najväčším zákazníkom Boeingu, čo sa týka lietadiel 737 MAX. Stroj bol však v marci minulého roka vyradený z prevádzky po dvoch tragických haváriách, ktoré nasledovali v krátkom čase po sebe. Lietadlo indonézskych aerolínií Lion Air sa zrútilo do Jávskeho mora koncom októbra 2018 a lietadlo rovnakého typu patriace spoločnosti Ethiopian Airlines havarovalo začiatkom marca 2019 po štarte z letiska v Addis Abebe. Pri haváriách zahynulo takmer 350 ľudí.



Tento týždeň začala skúšobná posádka amerického Federálneho úradu pre letectvo uskutočňovať certifikačné lety 737 MAX s upraveným softvérom, ktoré by mali umožniť lietadlu vrátiť sa na oblohu.



„Prvý skúšobný let sa uskutočnil v utorok a zdá sa, že dopadol dobre. Ak to bude takto pokračovať, dúfame, že v lete 2021 by sme už mohli mať k dispozícii 30 až 40 strojov," povedal O'Leary pre agentúru Reuters. Zároveň dodal, že s dodávkou prvého stroja počíta v novembri.



Ryanair si objednal celkovo 210 lietadiel 737 MAX, pričom dodávku prvých strojov očakával ešte v minulom roku. Pre havárie a následné uzemnenie lietadiel sa však dodávky odložili a írska spoločnosť teraz rokuje s Boeingom o kompenzáciách. V týchto diskusiách, ktoré sa zameriavajú na úpravu cien, bude Ryanair podľa O'Learyho pokračovať a ukončené by mali byť až po tom, ako Boeing potvrdí nové termíny dodávok.