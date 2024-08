Ryanair pre meškajúce dodávky od Boeingu predá menej leteniek

Londýn 27. augusta (TASR) - Írsky nízkonákladový letecký prepravca Ryanair sa vzhľadom na oneskorené dodávky lietadiel od spoločnosti Boeing bude musieť tento rok vzdať miliónov predaných leteniek. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok citovala generálneho riaditeľ spoločnosti Michaela O'Learyho.



Oneskorenie dodávok lietadiel Boeing je výzvou pre tohtoročný rastový plán, povedal O'Leary na tlačovej konferencii v Londýne. Ryanair tak podľa neho za celý rok 2024 prepraví približne 205 miliónov cestujúcich, o päť miliónov menej, ako pôvodne očakával.



Ryanair má objednaných 350 strojov Boeing 737, ale americký výrobca dodávky odkladá pre sériu technických problémov. "Sedem lietadiel sme mali dostať v júli. Dostali sme päť. V auguste sme ich mali dostať desať. Budeme radi, ak dostaneme päť," priblížil O'Leary a dodal, že "jednanie so spoločnosťou Boeing je v súčasnosti veľmi frustrujúce".



Pokles cestujúcich o päť miliónov by podľa neho mohol tento rok znížiť príjmy spoločnosti približne o 500 miliónov eur. "Boeing nám určite vyplatí nejaké skromné kompenzácie, ale bol by som oveľa radšej, keby sme si vzali lietadlá a rástli ešte rýchlejšie," uzavrel riaditeľ spoločnosti Ryanair.