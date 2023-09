Ryanair túto zimu zruší niektoré lety pre meškanie dodávok boeingov

Dublin 28. septembra (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair vo štvrtok oznámila redukciu svojho zimného letového poriadku pre meškanie dodávok lietadiel Boeing. Najväčší európsky nízkonákladový dopravca podľa počtu pasažierov tiež uviedol, že to neovplyvní jeho odhad počtu cestujúcich za celý rok. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Ryanair, ktorý je jedným z najväčších zákazníkov Boeingu, vo vyhlásení uviedol, že v období medzi septembrom a decembrom očakával dodanie 27 lietadiel. Ale pre sklz vo výrobe v závode v Kansase v kombinácii s opravou boeingov a oneskorením dodávok zo Seattlu teraz odhaduje, že dostane medzi októbrom a decembrom iba 14 lietadiel.



Zrušenie letov nadobudne účinnosť od konca októbra a v najbližších dňoch bude oznámené všetkým dotknutým cestujúcim e-mailom, informoval Ryanair.



Generálny riaditeľ Michael O'Leary však poznamenal, že meškanie dodávok nebude mať významný vplyv na revidovaný celoročný cieľ prepravy 183,5 milióna cestujúcich. Ryanair totiž v júli znížil svoju celoročnú prognózu počtu pasažierov zo 185 miliónov s odvolaním sa na možné meškanie dodávok boeingov, ako aj vplyv štrajkov riadenia letovej prevádzky.



"Ak sa však meškanie dodávok zhorší alebo predĺži do obdobia január až marec 2024, možno budeme musieť toto číslo prehodnotiť a upraviť ho mierne nadol," dodal.



O'Leary vlani kritizoval Boeing pre oneskorenie dodávok, ale v máji "zakopal vojnovú sekeru" vďaka multimiliardovej dohode o nákupe až 300 lietadiel od amerického výrobcu.



Vedenie Ryanairu uviedlo, že dodávky sa "výrazne zlepšili" ešte predtým, ako Boeing minulý mesiac objavil výrobnú chybu, ktorá spomalila dodávky jeho najpredávanejších modelov 737 MAX.



Ryanair tento týždeň vykoná niekoľko úprav svojho letového poriadku na zimu 2023. Spoločnosť znižuje počet lietadiel na letisku Charleroi v Belgicku, v írskom Dubline aj na talianskych letiskách, vrátane Bergama, Neapola a Pisy. K zníženiu počtu lietadiel dôjde aj na letisku East Midlands v Británii, v Porte v Portugalsku a Kolíne nad Rýnom v Nemecku. Tieto zrušenia začnú platiť od konca októbra. Cestujúcim budú ponúknuté miesta na iných letoch alebo plná náhrada, ak si to budú želať.



Letecká spoločnosť uviedla, že spolupracuje s Boeingom v snahe zabezpečiť dodávku všetkých 57 zmluvne dohodnutých lietadiel 737 do konca mája 2024, aby mohla vstúpiť do kľúčovej letnej sezóny posilnená. Dodala, že túto zimu nemá žiadne náhradné lietadlo, pretože musí vykonať plánovanú údržbu celej flotily s viac ako 550 lietadlami, aby sa pripravila na leto 2024.