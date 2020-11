Ryanair vykázal v 1. polroku stratu

Londýn 2. novembra (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair v pondelok oznámila, že sa v 1. polroku svojho finančného roka 2020/21 prepadla do straty. Na príčine je pandémia nového koronavírusu a ňou spojené cestovné obmedzenia. Aerolínie na celom svete uzemnili už na jar väčšinu svojich lietadiel a stále čelia slabému dopytu.



Ryanair, najväčší nízkonákladový dopravca v Európe, vykázal za šesť mesiacov do konca septembra 2020 stratu po zdanení vo výške 197 miliónov eur. To kontrastuje s jeho čistým ziskom pred rokom vo výške 1,15 miliardy eur.



„Ochorenie COVID-19 uzemnilo celú flotilu skupiny od polovice marca do konca júna, keď vlády v Európskej únii zaviedli rozsiahle blokády a zakázali lety alebo cestovanie,“ uviedol vo vyhlásení Rynaiar.



Tržby spoločnosti sa v 1. polroku prepadli o 78 % na 1,2 miliardy eur, pretože počet prepravených cestujúcich sa znížil až o 80 % na 17,1 milióna ľudí. Letecká spoločnosť dodala, že veľkú väčšinu výnosov dosiahla v 2. štvrťroku (júl – september).



Ryanair už avizoval, že túto zimu zruší ďalšie lety a dočasne uzavrie základne v írskom Corku a Shannone a francúzskom Toulouse v dôsledku cestovných obmedzení spojených s koronavírusom.



Pokiaľ ide o vyhliadky, Ryanair v pondelok uviedol, že neposkytne odhad celoročných výsledkov pre neistý priebeh pandémie. Upozornil však, že tento finančný rok je pre neho „veľmi náročný a v 2. polroku očakáva vyššie straty ako tie, ktoré utrpel v 1. polroku.