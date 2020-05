Ryanair zaznamenal v uplynulom finančnom roku pokles zisku

Dublin 18. mája (TASR) – Írska letecká spoločnosť Ryanair zaznamenala v uplynulom finančnom roku 2019/20, pokles zisku. A uviedla, že pre pandémiu nového koronavírusu nedokáže poskytnúť prognózu pre aktuálny rok. Znížila však svoj ročný cieľ v osobnej doprave o ďalších 20 %.



Najväčší nízkonákladový dopravca v Európe vykázal za rok do 31. marca 2020 zisk po zdanení vo výške 1 miliardy eur. A upozornil, že v tomto štvrťroku, do konca júna, očakáva stratu 200 miliónov eur pre obmedzenia v leteckej doprave v dôsledku pandémie.



Celkové tržby Ryanairu v uplynulom roku vzrástli o 10 % na 8,49 miliardy eur zo 7,69 miliardy eur rok predtým. A počet cestujúcich sa zvýšil o 4 % na 148,6 milióna osôb. Tržby na pasažiera vzrástli o 6 % na 57 eur, pričom cestovné sa zvýšilo o 2 %. A tzv. faktor obsadenosti medzitým klesol o 1 percentuálny bod na 95 %.



Ryanair znížil svoj cieľ v oblasti počtu prepravených cestujúcich v tomto roku (do konca marca 2021) na 80 miliónov zo 100 miliónov, na ktorý ho zredukoval len minulý týždeň z pôvodných 154 miliónov cestujúcich pred vypuknutím pandémie.



Letecká spoločnosť minulý týždeň uviedla, že v nadchádzajúcich týždňoch očakáva nárast počtu rezervácií po tom, ako boli ľudia mesiace zatvorení doma.



Ryanair dodal, že má aktuálny hotovostný zostatok vo výške 4,1 miliardy eur a za týždeň už "spáli" oveľa menej hotovosti. Konkrétne jej objem klesol z približne 200 miliónov eur v marci na niečo vyše 60 miliónov eur v máji.