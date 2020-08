Rýchlostná cesta R1 pri Veľkom Záluží bude čiastočne uzavretá

Nitra 7. augusta (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1 pri obci Veľké Zálužie. Obmedzenie sa začne 10. augusta od 10:00 a potrvá do 30. septembra do 14:00. „Dôvodom je realizácia sanačných opatrení na zabránenie zosuvu násypového svahu,“ informovala Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS.



Počas uzávery R1 bude čiastočne uzavretý pravý jazdný pás rýchlostnej cesty pri obci Veľké Zálužie v kilometri 32,000 – 32,250. Doprava v tomto úseku bude presmerovaná do jedného jazdného pruhu.