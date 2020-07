Rýchlostnú cestu R7 a časť diaľnice D4 v nedeľu otvoria pre vodičov

Bratislava 16. júla (TASR) – Na západnom Slovensku sprístupnia v nedeľu (19. 7.) rýchlostnú cestu R7 a časť diaľnice D4, a to v úsekoch Ketelec - Dunajská Lužná, Dunajská Lužná - Holice a Ketelec - Rovinka. Hlavný zhotoviteľ bratislavského nultého obchvatu spoločnosť D4R7 Construction odovzdá vodičom do prevádzky 29,7 kilometra, z toho 25,2 kilometra na R7 a 4,5 kilometra na D4 s 22 mostmi a križovatkami v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne.



Je to približne polovica dĺžky najväčšieho infraštruktúrneho projektu na Slovensku (59 kilometrov), ale i jedného z najväčších PPP projektov v Európe. „Odovzdanie rýchlostnej cesty R7 prinesie rýchlejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie dochádzanie domov nielen pre ľudí žijúcich na Žitnom ostrove, ale aj pre tranzitnú dopravu,“ povedal generálny manažér D4R7 Construction Michael Heerdt. Hlavný zhotoviteľ tvrdí, že splnil všetky podmienky týkajúce sa premávky v rámci dopravného uzla Bratislavy.



„Už na najbližšie otvorených úsekoch R7 a D4 implementuje nové názvy niekoľkých križovatiek aj do trvalého dopravného značenia. Platí to pre Ketelec (nový názov Bratislava - juh), Rovinku (Bratislava Podunajské Biskupice), Dunajskú Lužnú (Šamorín - západ), Šamorín (Šamorín - sever). Rovnaký názov ako doteraz majú na týchto úsekoch len Holice,“ spresnil zhotoviteľ. Pred oficiálnym otvorením sprístupnia v piatok (17. 7.) dokončenú rýchlostnú cestu R7 športovcom v rámci charitatívneho večerného behu.



Koncesionárom projektu bratislavského nultého obchvatu, D4 a R7, je spoločnosť Zero Bypass, ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a prevádzku obchvatu počas obdobia 30 rokov.