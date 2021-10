Zimný letový poriadok prinesie rozšírenú ponuku spojení

Bratislava 29. októbra (TASR) - V zimnom letovom poriadku budú môcť cestujúci z Bratislavy využiť 22 pravidelných leteckých liniek do 20 destinácií a dve charterové linky do zimných dovolenkových destinácií. Letový poriadok začne platiť od 31. októbra do 26. marca budúceho roka. Informoval o tom hovorca Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Matúš Hrabovský.



Pravidelné linky budú počas zimného letového poriadku prevádzkovať štyri letecké spoločnosti a to Ryanair, Wizz Air, Air Cairo a Smartwings. Obnovené by mali byť aj lety ruskej spoločnosti Pobeda, zrejme však nie skôr ako v januári 2022. Z Bratislavy budú priamym leteckým spojením v zime dostupné krajiny, ako Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Egypt, Grécko, Holandsko, Írsko, Malta, Omán, Severné Macedónsko, Spojené Arabské Emiráty, Španielsko, Taliansko, Ukrajina, Veľká Británia. Pokiaľ sa zlepší situácia, tak do tohto zoznamu pribudne aj Ruská federácia. Celkovo sa teda z bratislavského letiska bude lietať do 16 krajín.



Pribudli aj tri nové spojenia do Dubaja s frekvenciou jedenkrát týždenne, každú nedeľu. Počas 1. novembra bude spustená nová linka do Kodane. Okrem toho budú 6. novembra vypravení prví cestujúci na ostrov Lanzarote.



Letecké spoločnosti po úplnom prerušení letov cez pandémiu nového koronavírusu obnovujú svoje linky postupne, aj s ohľadom na špecifiká a vývoj situácie v jednotlivých krajinách. V prichádzajúcom zimnom letovom poriadku bude z Bratislavy obnovených ďalších sedem pravidelných spojení, a to do Bologne, Eindhovenu, Milána, Sofie, Ľvova, Solúna a Moskvy. Na najvyťaženejších spojeniach zároveň pribúdajú ďalšie týždenné frekvencie a letové poriadky sa zahustia. Napríklad Londýn a Dublin budú opäť prevádzkované denne, frekvencia sa zvyšuje pri letoch do Birminghamu, Kyjeva či Manchestru.



Charterové lety z Bratislavy do Ománu sa začínajú 6. novembra. Do egyptskej Hurghady je možné cestovať pravidelnou linkou každý piatok a charterovými letmi v rámci pobytov zakúpených u cestovných kancelárií. Letisko eviduje aj plánovaný charterový let na Maldivy, ktorý má byť vypravený na 1. sviatok vianočný.