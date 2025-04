Siemens zdigitalizuje riadenie železnice medzi Bratislavou a Púchovom

Bratislava/Púchov 30. apríla (TASR) - Spoločnosť Siemens Mobility zmodernizuje a zdigitalizuje 152-kilometrový úsek železničnej trate medzi Bratislavou, Leopoldovom, Novým Mestom nad Váhom a Púchovom. Informoval o tom Branislav Voska zo spoločnosti Siemens Mobility Slovakia.



Súčasťou projektu je modernizácia a rozšírenie existujúcich návestidiel a inštalácia digitálneho riadiaceho systému na úseku Bratislava-Rača - Nové Mesto nad Váhom. Existujúci systém riadenia vlakovej dopravy na úseku Bratislava-Rača - Púchov bude zároveň prispôsobený štandardom európskej železničnej siete. Spoločnosť už podpísala zmluvu o realizácii projektu so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR).



„Železnice Slovenskej republiky flexibilne zareagovali na dopyt dopravcov po vyššej kapacite železničnej infraštruktúry na úseku Leopoldov-Bratislava-Rača, a to konkrétne investíciou do technológie traťových zabezpečovacích zariadení. Tento krok rozhodne prispeje k zefektívneniu železničnej dopravy,“ vysvetlil generálny riaditeľ ŽSR Alexander Sako.



Nainštalované technológie zvýšia kapacitu najvyťaženejšej trate na Slovensku a výrazne prispejú k efektívnejšej a hospodárnejšej prevádzke vlakov. Ukončenie projektu je naplánované na prvú polovicu roka 2026, keď už bude trať plne digitálne riadená.