Slovak Lines spúšťa medzinárodnú autobusovú dopravu

Bratislava 5. júna (TASR) – Cestujúci môžu od soboty (6. 6.) opätovne vyraziť autobusmi do Viedne či Budapešti a na ich letiská. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Slovak Lines Eva Vozárová.



Upravené cestovné poriadky na linky do Viedne, Schwechatu, Hainburgu, Budapešti a na letisko Ferenca Liszta zverejnila spoločnosť na svojej webovej stránke. Prevádzka špeciálneho medzinárodného prímestského spoja do Hainburgu, vďaka ktorému sa zachovalo spojenie prihraničných rakúskych obcí s Bratislavou po zrušení linky mestskej hromadnej dopravy, sa podľa hovorkyne obnoví s novým cestovným poriadkom, ktorý bol upravený na základe požiadaviek a pripomienok cestujúcich.



"Veľmi nás teší, že situácia u nás aj v okolitých krajinách je stabilná, čo umožnilo obnoviť medzinárodnú autobusovú dopravu, ktorá bola zastavená už takmer tri mesiace. Sme pripravení na okamžité spustenie prevádzky za podmienok, ktoré sú stanovené kompetentnými orgánmi. Pevne veríme, že sa v krátkom čase vrátime na Schwechat v plnej sile, keďže pred vypuknutím pandémie sme tam jazdili každú hodinu už od skorého rána," skonštatoval generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant.