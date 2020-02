Španielske železnice Renfe budú v USA stavať vysokorýchlostnú trať

Madrid 21. februára (TASR) - Španielske železnice Renfe podpísali dohodu s americkou firmou Texas Central na projekt, výstavbu a prevádzku vysokorýchlostnej trate v USA. Hodnota kontraktu predstavuje 6 miliárd USD (5,56 miliardy eur), uviedla vo štvrtok (20. 2.) Renfe.



Vo vyhlásení španielskeho ministerstva dopravy sa uvádza, že Renfe bude spolupracovať so svojím americkým partnerom na výstavbe a prevádzke trate medzi Houstonom a Dallasom. Do prevádzky by sa mala dostať v roku 2026.



Podľa Renfe obe firmy podpísali predbežnú dohodu a projekt je stále v prípravnej fáze. Výstavbu 386-kilometrovej trate by mala zabezpečiť talianska stavebná firma Salini, uvádza sa vo vyhlásení Renfe.



Pre Renfe predstavuje hodnota kontraktu na návrh a výstavbu trate 311 miliónov USD a hodnota kontraktu na prevádzku v rokoch 2026 až 2042 ďalších 5,6 miliardy USD.



Podľa Texas Central bude cesta medzi obidvoma texaskými mestami novou vysokorýchlostnou linkou trvať menej než 90 minút vrátane zastávky v Brazos Valley.



(1 EUR = 1,0790 USD)