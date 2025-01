Spirit Airlines v stredu odmietli návrh Frontier na zlúčenie

New York 29. januára (TASR) - Nízkonákladové americké aerolínie Spirit Airlines v stredu odmietli návrh na zlúčenie od konkurenčnej spoločnosti Frontier Airlines. Uviedli pritom, že to nebolo prospešné pre ich akcionárov. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a AP.



V podaní pre regulačné úrady aerolínie Spirit vysvetlili, že podľa návrhu by ich akcionári po zlúčení prevzali dlhopisy vo výške 400 miliónov USD (383,84 milióna eur) a podiel vo výške 19 % v spoločnosti Frontier, čo by neposkytlo očakávanú hodnotu pre akcionárov.



Spiritu sa navyše darí dosahovať pokrok pri reštrukturalizácii a očakáva, že ukončí bankrot v 1. štvrťroku 2025.



Frontier Airlines sa druhýkrát pokúsili o fúziu so spoločnosťou Spirit Airlines, ktorá vyhlásila bankrot koncom minulého roka.



K prvému pokusu došlo v roku 2022, ale Frontier nakoniec predbehli JetBlue, ktoré predložili vyššiu ponuku. Ministerstvo spravodlivosti však zablokovalo dohodu s JetBlue v hodnote 3,8 miliardy USD s tým, že by to zvýšilo ceny pre zákazníkov spoločnosti Spirit, ktorí sú závislí od nízkych cien. Federálny súd to schválil. JetBlue a Spirit preto upustili od snahy o fúziu.



Vlani v novembri tak spoločnosť Spirit požiadala súd o ochranu pred veriteľmi. Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v USA podala žiadosť o bankrot podľa kapitoly 11 po tom, ako sa dohodla s majiteľmi dlhopisov. Letecká spoločnosť od začiatku roka 2020 stratila viac ako 2,5 miliardy USD a v rokoch 2025 a 2026 čelí hroziacim splátkam dlhu v celkovej výške viac ako 1 miliarda USD.



Najväčšie letecké spoločnosti v USA odlákali niektorých zákazníkov Spirit Airlines, ktorí si strážia výdavky, keď ponúkli vlastnú značku lacných leteniek. Zároveň ceny dovolenkových leteniek, hlavná činnosť spoločnosti Spirit, minulé leto klesli z dôvodu prebytku nových letov.



(1 EUR = 1,0421 USD)