Aktuálne rekonštruujú v Prešovskom kraji viaceré cesty
Preinvestovaných bolo 26,1 milióna eur s DPH, z toho 23 miliónov eur z prostriedkov EÚ z programov OPII a Slovensko.
Autor TASR
Prešov 7. októbra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) aktuálne rekonštruuje v Prešovskom kraji viaceré cesty. Niektoré z nich majú byť dokončené ešte v tomto roku. TASR o tom informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
SSC aktuálne realizuje veľkoplošnú opravu vozovky I/15 od Stropkova po križovatku ciest I/15 a I/21 pred obcou Stročín. „V mieste prác je doprava striedavo riadená svetelnou signalizáciou a v prípade potreby regulovčíkmi. Zhotoviteľom je Združenie Východ Eurovia - Doprastav Eurovia SK, a. s. Práce budú ukončené do 5. novembra 2025 a sú hradené zo štátneho rozpočtu,“ uviedla Lukáčová.
Cestári modernizujú aj cestu I/21 pri obci Chmeľov. V mieste prác je zachovaná obojsmerná premávka za zníženej rýchlosti. Realizátorom prác je Doprastav, a. s. a práce budú ukončené v novembri 2025. Zdrojom financií je štátny rozpočet.
„Stavebné práce (hradené zo štátneho rozpočtu) prebiehajú aj na sanácii zosuvu nad obcou Kremná. Súčasťou je aj oprava mostu vrátane priľahlých častí vozovky. Práce vyžadujú aj čiastočné obmedzenie premávky,“ priblížila Lukáčová.
Stavbu I/68 Sabinov preložka cesty (obchvat Sabinova) realizuje skupina dodávateľov s hlavným členom Hochtief SK, s. r. o., má dĺžku 9,8 kilometra.
„Budovaná preložka cesty I/68 je situovaná súbežne s jestvujúcou cestou I/68 v smere sever - juh vo vzdialenosti približne dva kilometre mimo intravilán obcí. Celé dielo pozostáva zo 76 stavebných objektov, piatich križovatiek, 16 mostných objektov a 3782 metrov protihlukových stien. Doba výstavby je 36 mesiacov bez zimného obdobia (1. 12. - 1. 3.) od odovzdania staveniska (stavenisko bolo odovzdané v novembri 2023),“ doplnila Lukáčová.
„SSC tento rok ukončila modernizáciu päťkilometrového úseku cesty I/18 pod Braniskom, štvorkilometrového úseku cesty I/77 cez intravilán mesta Bardejov a deväťkilometrového úseku cesty I/66 v úseku Spišská Belá - Tatranská Kotlina (hradené zo štátneho rozpočtu),“ priblížila Lukáčová.
Ako doplnila, SSC v septembri ukončila ďalšie veľkoplošné opravy cesty I/79, a to modernizáciu dvoch desaťkilometrových úsekov od Parchovian po Vranov nad Topľou a od Slovenského Nového Mesta po Veľaty. Preinvestovaných bolo 26,1 milióna eur s DPH, z toho 23 miliónov eur z prostriedkov EÚ z programov OPII a Slovensko.
