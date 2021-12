J. Kmeť: Do opravy ciest sa investovalo okolo 70 miliónov eur

Prečítajte si aj: Rezort dopravy: Správa ciest opravila takmer 300 km ciest prvej triedy

Humenné 16. decembra (TASR) – Slovenská správa ciest (SSC) opravila tento rok v krajine približne 300 kilometrov ciest prvej triedy. Vo veľkoplošných opravách bude vďaka memorandu medzi ministerstvom dopravy a rezortom financií pokračovať i nasledujúce tri roky. Obnovu by tak mala podstúpiť približne pätina cestnej siete prvej triedy. Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť počas slávnostného odovzdania do užívania zrekonštruovaného hlavného ťahu mestom Humenné, približne päť kilometrov dlhého úseku cesty I/74.zhrnul Kmeť.Úseky, ktoré sa v rámci úvodného roku veľkoplošných opráv zrealizovali, vybrala SSC na základe pravidelného jarného merania kvality ciest.doplnil s tým, že "trošku viac" sa tento rok investovalo v Banskobystrickom kraji, kde sú pre tuhé zimy cesty v najhoršom stave.V nasledujúcich rokoch má SSC s veľkoplošnými opravami pokračovať, počas štyroch rokov by malo ísť spolu o 700 kilometrov ciest prvej triedy. Paralelne s týmito aktivitami, financovanými zo štátneho rozpočtu a tiež zo zdrojov EÚ, realizuje SSC aj komplexné modernizácie ciest, pri ktorých sa renovuje aj samotné cestné podložie.Zrekonštruovaný úsek cesty I/74 posvätil vo štvrtok arcibiskup prešovskej archieparchie Ján Babjak.