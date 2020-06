Stavba R1 na S. Ľupču sa môže zrýchliť, pozemky sú vysporiadané

Banská Bystrica 16. júna (TASR) - Predĺženie rýchlostnej komunikácie R1 z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče, stavba R3 a vyriešenie trasovania R2 cez Zvolen, boli hlavné témy utorkového rokovania zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a mesta Banská Bystrica s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina), zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správy ciest (SSC).



Čo sa týka roky odďaľovanej výstavby R2 Zvolen západ - Zvolen východ, ministerstvo aktuálne pracuje so severným variantom, ktorý je podľa Doležala čo najviac "natlačený" na kataster mesta Zvolen tak, aby umožnil čo najväčší rozvoj mesta Sliač. "Je to pre nás jasná priorita, aj keď viem, že vzhľadom na lokalitu to pre nás nie je to správne riešenie, ale iné jednoducho nie je, respektíve bolo by výrazne nehospodárne," konštatoval.



Najmä Banskobystričanov zaujímala ďalšia výstavba R1 z Banskej Bystrice smerom na Slovenskú Ľupču. Doležal uviedol, že z dvoch uvažovaných alternatív je realistickejšia tá, ktorá hovorí o tom, že stavbu bude realizovať NDS prostredníctvom štátneho rozpočtu. "Prebieha tam aktuálne majetkovo-právne vysporiadanie. Prijali sme však rozhodnutie, že ak nebudeme vedieť urýchlene napredovať s výstavbou R1, sústredíme sa na trase na rekonštrukciu mostov," pripomenul.



Ako však ešte pred stretnutím s ministrom Doležalom TASR povedal primátor Banskej Bystrice Ján Nosko na stole už má aktuálne dokumenty o majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov pod R1 smerom na Slovenskú Ľupču.



Ministerstvo dá podľa Doležala vypracovať aj štúdiu, ako ešte ďalej pokračovať s výstavbou R1. "Štúdia posúdi alternatívu R3 smer Turiec verzus R1 poza Hiadeľské sedlo. Budeme rešpektovať výsledky tejto štúdie, ktorá povie, či budeme realizovať severo-južné prepojenie R3 alebo potiahneme R1 až po Ružomberok," dodal.



Veľkú časť diskusie s predsedom BBSK Jánom Lunterom venovali zástupcovia ministerstva problémom v doprave vo verejnom záujme. "Na ministerstve vznikne pracovná skupina, ktorá bude mať na starosti pripraviť legislatívu a zjednodušiť fungovanie dopravy vo verejnom záujme tak, aby sa zladila železničná doprava s autobusovou," priblížil ďalej Doležal.



Podľa Luntera toto bol aj kľúčový problém BBSK začiatkom roku, keď vznikol spor medzi samosprávnym krajom a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) Zvolen v prímestskej doprave.



"Náš kraj už dlhodobo trpí zlou infraštruktúrou. Potrebujeme rýchlejšie budovať R2 v smere na Lučenec a ďalej na Rimavskú Sobotu. Jedným z veľkých problémov je aj budovanie prepojenia v smere Šahy - Banská Bystrica - Ružomberok," uviedol Lunter. Na všetky tieto otázky by mali zástupcovia samospráv dostať v krátkom čase aj relevantné odpovede.