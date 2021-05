Strata prevádzkovateľa letísk Fraport sa za 1. kvartál zdvojnásobila

Frankfurt nad Mohanom 11. mája (TASR) – Nemecký prevádzkovateľ letísk Fraport zaznamenal za 1. kvartál tohto roka viac než zdvojnásobenie straty. Výsledky ovplyvnila pokračujúca pandémia nového koronavírusu.



Fraport oznámil, že za prvé tri mesiace tohto roka evidoval stratu 77,5 milióna eur. V rovnakom období roka 2020 dosiahla strata 35,7 milióna eur. Pred rokom výsledky ovplyvnila začínajúca pandémia nového koronavírusu, ktorá výraznejšie zasiahla štáty a ich ekonomiky v marci.



Čo sa týka výsledkov pred úrokmi a daňami, spoločnosť zaznamenala stratu 70,2 milióna eur. Pred rokom ešte vykázala zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) na úrovni 12,3 milióna eur.



Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) dosiahol 40,2 milióna eur. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 68,9 %. Tržby klesli o 42 % na 344,7 milióna eur.



Letisko vo Frankfurte nad Mohanom, ktoré je kľúčovým letiskom Fraportu, vybavilo menej než 2,5 milióna cestujúcich. Oproti 1. kvartálu minulého roka to znamená pokles o 77,6 %. V porovnaní s 1. štvrťrokom predpandemického roka 2019 je to pokles o 83,2 %.



Ak sa vezmú do úvahy všetky letiská pod kontrolou Fraportu, aj v tomto prípade došlo k výraznému poklesu počtu cestujúcich. Ten dosiahol v závislosti od jednotlivých letísk od 50 do 90 %.