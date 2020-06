Švédsko predstavilo plán na rekapitalizáciu leteckej spoločnosti SAS

Štokholm 15. júna (TASR) - Švédsko predstavilo v pondelok plán na rekapitalizáciu škandinávskej leteckej spoločnosti SAS, ktorá uviedla, že aj Dánsko má v pláne pomôcť jej prekonať následky krízy spôsobenej ochorením COVID-19.



Švédsky minister priemyslu Ibrahim Baylan oznámil, že vláda je ochotná poskytnúť leteckej spoločnosti finančnú injekciu vo výške 5 miliárd švédskych korún (475,72 milióna eur). Vyžaduje si to však súhlas zákonodarcov.



Spoločnosť SAS vo vyhlásení uviedla, že aj dánska vláda sa bude podieľať na jej rekapitalizácii, ale konkrétnu sumu nezverejnila.



SAS odhaduje, že bude potrebovať približne 12,5 miliardy SEK a plánuje uverejniť ďalšie podrobnosti o rekapitalizácii do konca toho mesiaca.



Škandinávske aerolínie podobne ako veľa iných leteckých spoločností zasiahla pandémia nového koronavírusu, ktorá zastavila leteckú dopravu vo svete.



V polovici marca SAS uviedla, že posiela na dovolenku 90 % svojich zamestnancov a na konci apríla oznámila, že prepúšťa 5000 ľudí, čo predstavuje asi 40 % jej pracovnej sily.



Švédsko a Dánsko, dvaja najväčší akcionári SAS, sa už zapojili do jej záchrany. Začiatkom mája sa totiž dohodli, že poskytnú 90 % záruku za revolvingový úver vo výške 3,3 miliardy SEK, aby mala letecká spoločnosť prístup k hotovosti.



(1 EUR = 10,5103 SEK)