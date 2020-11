Talianske letiská bojujú pre koronakrízu o prežitie

Rím 10. novembra (TASR) - Talianske letiská bojujú pre pandémiu nového koronavírusu z bezprecedentnou krízou. Odvetvový zväz Assaeroporti vyčíslil straty talianskych letísk v období od začiatku marca do konca septembra na 1,5 miliardy eur. Zväz preto požaduje od vlády pomoc vo výške minimálne 1 miliardy eur.



"Bez finančnej pomoci od štátu do konca roka skončíme. Mnohým malým letiskám hrozí zatvorenie. Pritom sú životne dôležité pre mobilitu celých regiónov v Taliansku. Hrozí nebezpečenstvo izolácie od veľkých regiónov," varoval v rozhovore pre rímsky denník La Repubblica šéf Assaeroporti Fabrizio Palenzona.



Zväz požaduje od talianskej vlády založenie fondu na kompenzáciu škôd, ktoré tento rok spôsobila prevádzkovateľom letísk koronakríza. Dôležitá je tiež pomoc pre letiskový personál. Ohrozené sú tisíce pracovných miest. Talianske letiská zamestnávajú okolo 150.000 ľudí.



Talianske letiská stratili od marca do septembra 83 % cestujúcich, 68 % leteckých spojení a 33 % objemu nákladu. Letiská počítajú do konca roka s poklesom cestujúcich o 70 % na 58 miliónov.