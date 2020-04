Taliansky prístav Terst zatiaľ odoláva dôsledkom koronavírusu

Terst 4. apríla (TASR) - Významný taliansky prístav Terst zatiaľ odoláva vážnejším dôsledkom šírenia nového koronavírusu. Napriek miernemu poklesu objemu prepravených kontajnerov v marci zaznamenal medziročný vzostup intenzity dopravy trajektov. Oznámil to prezident prístavného úradu Zeno D'Agostino.



Terst je najväčší taliansky nákladný prístav a profituje z výrazných investícií z posledných rokov, predovšetkým do železničného spojenia. Vďaka tomu prístav zvýšil svoju konkurencieschopnosť, a to práve v časoch, keď cestná doprava zápasí s obmedzeniami. "Naša intermodálna dopravná sieť, ktorá siaha od Belgicka až do Maďarska, má pre osud prístavu strategický význam," povedal D'Agostino pre talianske médiá.



Mnohé krajiny, ktoré sú pre Terst dôležité, napríklad Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko, sa však v dôsledku šírenia nového koronavírusu rozhodli úplne alebo čiastočne uzatvoriť hranice. "Preto v najbližších dňoch počítame s poklesom objemu prepravy. Železnica však aj naďalej zostane významným a štrukturálnym prvkom našej konkurencieschopnosti," povedal D'Agostino.



Enrico Samer, prezident logistickej firmy Samer&Co. Shipping, dokonca hovoril o rekordnom marci pre námornú dopravu. Najväčší záujem je vzhľadom na problémy s tranzitom cez Balkán o spojenia do Turecka. Pre nedostatok vodičov nákladných vozidiel stúpa aj dopyt po železničných spojeniach.