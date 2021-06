Tarify lístkov na vlak by sa mohli upravovať, pripustil Doležal

Bratislava 10. júna (TASR) – Tarify cestovných lístkov na vlak by sa mohli upravovať. Pripustil to vo štvrtkovom živom vysielaní na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Šéf Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Roman Koreň hovorí o návrhoch, ktoré budú mať minimálny vplyv na cestujúcich.



Koreň vyčíslil, že spoločnosť realizovala aj reštriktívne opatrenia, ktoré dosiahli ročnú úroveň šetrenia 6,5 milióna eur. Jednou z ciest v rámci šetrenia nákladov je podľa jeho slov obmedzenie predaja v kamenných pokladniciach a presmerovanie nákupu do online priestoru.



"Cestou je možno pre skupinu cestujúcich, pri ktorej predpokladáme, že má schopnosti aj možnosti nákupu cestovných dokladov cez internet alebo online akýmkoľvek spôsobom, zaviesť určitý model manipulačného poplatku, aby bola motivovaná využívať tieto nástroje," priblížil.



Doležal uistil, že nejde hromadne spoplatniť vydávanie cestovných lístkov. Napríklad pri dôchodcoch by manipulačný poplatok za vydanie cestovného lístka nebol.



Minister poukázal na to, že desať rokov sa tarify nemenili. "Zvyšovanie taríf nie je politicky super téma, ale nemôžeme nad tým zatvárať oči, najmä keď v Bratislave sa cestuje lacnejšie vlakom za minimálnu sadzbu ako mestskou hromadou dopravou," skonštatoval. Zdôraznil, že je potrebné otvoriť túto tému. "Nehovorím, že to bude nejaké dramatické," dodal.



"Máme na stole nejaké návrhy, ktoré budú mať minimálny dosah na cestujúcu verejnosť," ubezpečil Koreň. Ako príklad uviedol zmenu najnižšej sadzby, ktorá je v rámci najnižších kilometrických vzdialeností a na úrovni 0,50 eura. "Často nedosahuje úroveň cestovného v rámci mestských hromadných dopráv, čiže možno tam by sme sa chceli pohnúť trošku smerom hore," naznačil šéf ZSSK.