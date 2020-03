Taxislužby budú môcť fungovať len na prevoz tovaru, nie ľudí

Bratislava 16. marca (TASR) – Taxislužby budú môcť fungovať, nie však na prevoz ľudí, ale na prevoz tovaru či donášku. V pondelok to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní ústredného krízového štábu. O pozastavení poskytovania služieb na prepravu zákazníkov už informovala spoločnosť Hopin.



"Z dôvodu rozhodnutia vlády po rokovaní krízového štábu spoločnosť Hopin bezodkladne zastavuje svoju činnosť až do odvolania. Prostredníctvom aplikácie tak nebude možné si nateraz objednať vozidlo taxislužby na prepravu zákazníkov. Vzniknutú situáciu plne rešpektujeme," uvádza sa v stanovisku spoločnosti.



Pellegrini po rokovaní krízového štábu skonštatoval, že opatrenia dočasného uzatvorenia pre obchodné prevádzky a poskytovateľov služieb boli upravené. Po novom môžu byť otvorené práčovne a čistiarne, takisto budú môcť fungovať autoservisy, pneuservisy, ale i odťahové služby. "Takisto budú môcť fungovať taxislužby, no nie na prevoz ľudí, ale na prevoz tovaru, donáškovú službu," ozrejmil Pellegrini.



Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v pondelok informovalo, že prijalo ďalšie opatrenia v nadväznosti na uznesenie vlády SR na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Na nasledujúcich 14 dní majú byť podľa toho zatvorené pracoviská emisnej kontroly, kontroly originality, montáže plynových zariadení, rovnako aj technické služby, autoškoly a prevádzkovatelia školiacich stredísk základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov.



Pozastavenú činnosť mali od pondelka 6.00 h aj taxislužby, keďže nefigurovali medzi povolenými prevádzkami. Rezort dopravy v tejto súvislosti kontaktoval orgány krízového riadenia s cieľom objasniť a prípadne upraviť postavenie taxislužieb.