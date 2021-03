Trnava vysúťažila poskytovateľa MAD na ďalšie desaťročie

Trnava 11. marca (TASR) – Spoločnosť Arriva Trnava bude pokračovať v poskytovaní služby mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Trnave. Mesto vo verejnom obstarávaní hľadalo dopravcu na ďalších desať rokov. Spoločnosť sa zaviazala zmodernizovať vozový park a zvýšiť počet nízkopodlažných autobusov so šetrným prístupom k životnému prostrediu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Zmluvu o službách vo verejnom záujme v MAD podpísali primátor mesta Peter Bročka a generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Trnava Peter Nemec vo štvrtok na radnici. Desaťročný kontrakt začne dopravcovi plynúť 1. júla 2021. Predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 29 miliónov eur bez DPH sa verejným obstarávaním podarilo znížiť na 26,268 milióna eur bez DPH.



„V Trnave sa služba MAD vyberala prostredníctvom verejného obstarávania prvýkrát v histórii. Bol to náročný proces a sme radi, že sa nám ho podarilo úspešne dotiahnuť do konca. Od víťaza súťaže očakávame modernizáciu vozového parku a zefektívnenie tejto služby. Zároveň pripravujeme v spolupráci s expertným tímom z Dopravného podniku Bratislava návrhy, ktoré ju ešte vylepšia. V rámci participatívnych procesov chceme zapojiť aj ľudí, ktorí autobusmi jazda, i tú časť verejnosti, ktorá by MAD rada využívala, no v súčasnosti ju z rôznych dôvodov považuje za nevyhovujúcu. Naším cieľom sú bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby," uviedol primátor Trnavy.



V Trnave jazdí 13 liniek MAD s ročným výkonom viac než milión kilometrov. Súčasťou novej zmluvy je aj zakúpenie 34 nových autobusov. Arriva ešte v tomto roku zaradí do prevádzky 17 nových vozidiel, ktoré budú svojimi parametrami poskytovať vyšší štandard cestovania. Zvyšných 17 bude v súlade so stanovenými štandardmi vybavených dodatočne a v rámci druhej etapy obnovy vozového parku budú v roku 2026 vymenené za nové. Kompletná modernizácia autobusov sa tak zrealizuje v priebehu piatich rokov.



Nové nízkopodlažné autobusy s normou Euro 6 sú vybavené klimatizáciou a informačnými LCD panelmi a v každom z nich sa bude dať bezplatne pripojiť na wifi. Okrem toho sa v autobusoch nachádzajú kamerový systém, radič svetelnej riadenej križovatky, automatické počítadlo cestujúcich, akustický informačný systém. Imobilným cestujúcim a rodičom s kočíkmi bude k dispozícii mechanická výklopná plošina a na komunikáciu s vodičom poslúžia tlačidlá stop, dvere, invalid a alarm s popisom aj v Braillovom písme.



"Verejná doprava slúži obyvateľom a návštevníkom nášho mesta spoľahlivo už desaťročia. Bezpečnou a prístupnou modernou dopravou zabezpečujeme nielen pre Trnavčanov bezpečné a pohodlné cestovanie autobusmi. Novozaradené moderné autobusy sú pohodlnejšie a majú aj lepšie parametre, pokiaľ ide o emisie vypúšťané do ovzdušia. Zároveň chceme obyvateľov motivovať, aby uprednostnili verejnú dopravu pred prepravou osobnými autami. Verejná doprava totiž môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách, k zlepšeniu dopravnej situácie i kvality životného prostredia nielen v mestách, ale aj v regióne," uzavrel Nemec.