Tržby EasyJet v 3. kvartáli padli o 99,6 %

Londýn 4. augusta (TASR) – Reštrikcie a zastavenie letovej prevádzky stiahli britské nízkonákladové aerolínie EasyJet v 3. kvartáli (od apríla do júna) prebiehajúceho fiškálneho roka do hlbokej straty.



EasyJet totiž zrealizoval v uvedenom období len 709 letov, čo bolo 0,4 % v porovnaní s rovnakým kvartálom 2019. Tržby v dôsledku toho padli o 99,6 % z 1,76 miliardy GBP na 7 miliónov GBP (7,8 milióna eur). Strata pred zdanením dosiahla okolo 325 miliónov GBP, pričom v rovnakom období aerolínie zaznamenali zisk 174 miliónov GBP.



Šéf spoločnosti Johan Lundgren počíta s červenými číslami aj v dôležitom letnom štvrťroku. Strata by sa však mala v porovnaní s 3. kvartálom znížiť. Aerolínie predpokladajú, že by mohli zrealizovať 40 % letov z plánovanej kapacity.