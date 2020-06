VIDEO: Tunel Bikoš pri Prešove začali raziť

Prešov 5. júna (TASR) – Raziace práce na Tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, slávnostne začala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v piatok. Tunelová rúra by mala byť prerazená v júni budúceho roka. Na tlačovom brífingu o tom informovali predstavitelia NDS, Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR spolu so zhotoviteľmi.







Tunel dlhý 1153 metrov je navrhnutý ako diaľničný dvojrúrový tunel s jednosmernom premávkou. Na jeho výstavbe bude pôsobiť dokopy 130 pracovníkov vrátane nočnej zmeny. Tunel budú raziť zo severu na juh aplikovaním novej rakúskej tunelovacej metódy. „V úvode zatiaľ razíme pomocou tunelového bagra, keď prídeme do tvrdších hornín, viac do útrob kopca, predpokladám, že hornina stvrdne a budeme musieť používať vrtno-trhacie práce,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti TuCon Jozef Hric s tým, že práce idú podľa harmonogramu. Stavbu začali pred 10 mesiacmi.



Ako povedal generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav-SK Marián Moravčík, táto firma má na stavbe na starosti všetky mosty a časť úsekov pred a za tunelom. „Tento úsek nie je technicky náročný, je krátky. Najväčšie prekvapenie, ak nejaké bude, možno čakať len v tuneli,“ doplnil.



NDS predpokladá, že pri razení Tunela Bikoš vyťažia približne 200.000 metrov kubických horniny a tento materiál použijú neskôr do telies násypov jednotlivých stavebných objektov.



„Južný obchvat Prešov D1 napreduje, napreduje aj R4. Chcem, aby všetci pochopili, že to neskončí len fázou jeden, ale budeme aktívne pracovať na tom, aby R4 pokračovala až po hranice s Poľskou republikou,“ povedal počas symbolického začatia razenia tunela minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Verejné obstarávanie druhej fázy podľa jeho slov plánujú začať ešte v tomto roku.



Okrem iného aj o R4 rokoval v piatok s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským. Ten uviedol, že najväčším problémom v kraji je práve jej dobudovanie. Majerský pripomenul, že tranzit na trase Maďarsko – Poľsko bude viesť cez Slovensko, pričom oba štáty sú pripravené. „Na to, aby Slovensko bolo súčasťou tejto R4 a malo vybudovanú rýchlostnú cestu v oboch profiloch v dostatočnej kvalite, potrebujeme kooperovať túto spoluprácu s MDV. Verím, že na to budú čerpané práve eurofondy, ktoré sa črtajú, že tu budú na dopravnú infraštruktúru a konečne si po rokoch vydýchnu aj obyvatelia PSK - hlavne preto, že tranzit už nepôjde cez mestá a obce, ale bude ich obchádzať,“ povedal predseda PSK.



Tunel Bikoš je súčasťou takmer 4,5 kilometra dlhej rýchlostnej cesty R4. Na jeho portáli, rovnako ako aj pri iných tuneloch, osadili v rámci starej baníckej tradície sošku svätej Barbory. Táto patrónka baníkov má dohliadnuť hladké a bezpečné razenie.



Ako NDS spresnila, po vytesnení osobného a nákladného tranzitu na rýchlostný obchvat sa zlepší dopravná situácia v meste Prešov a rovnako sa zvýši kvalita obyvateľov tohto mesta. Zmluvná cena za výstavbu R4 Prešov - severný obchvat je 142,8 milióna eur, termín ukončenia výstavby úseku je marec 2023.