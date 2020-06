Turecko plánuje obnoviť v júni lety do približne 40 krajín

Ankara 4. júna (TASR) – Turecko plánuje v júni obnoviť lety do približne 40 krajín a s 15 krajinami dosiahlo predbežné dohody o recipročnej leteckej doprave. Informoval o tom minister dopravy Adil Karaismailoglu.



Turecko uzavrelo svoje hranice v rámci opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Domáce lety do niektorých provincií boli obnovené už v pondelok, keďže vláda v Ankare uvoľnila obmedzenia po zlepšení situácie v krajine.



Karaismailoglu spresnil, že lety sa v júni obnovia v piatich etapách. Turecko dodalo, že rokuje s 92 štátmi o bezpečnom obnovení letov.



Lety na sever Cypru, do Bahrajnu, Bulharska, Kataru a Grécka sa obnovia 10. júna. Lety do ďalších 17 destinácií vrátane Nemecka, Rakúska, Chorvátska a Singapuru plánuje Turecko obnoviť 15. júna. A v dňoch 20. do 25. júna sa k nim pridajú lety do ďalších 16 krajín vrátane Južnej Kórey, Kataru, Holandska, Nórska a Belgicka.



Medzi 15 krajín, s ktorými Ankara dosiahla predbežnú dohodu o obnovení recipročných letov, patria Taliansko, Sudán, Spojené arabské emiráty, Albánsko, Bielorusko, Jordánsko a Maroko.



Nemecko včera oznámilo, že diskutuje s Ankarou o revízii cestovných obmedzení, ale čaká na odporúčanie Európskej únie. Koronavírus usmrtil v Turecku 4609 ľudí a nakazilo sa ním doposiaľ 165 000 osôb.