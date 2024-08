Únia autodopravcov akceptuje avizované zvýšenie mýtnych poplatkov

Bratislava 5. augusta (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) akceptuje avizované zvýšenie mýtnych poplatkov o 40 %. V pondelok to uviedol predseda UNAS Stanislav Skala. Zmenu systému výpočtu mýtnych poplatkov má priniesť zavedenie smernice Eurovignette, ktorá určuje poplatky za používanie infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami a autobusmi.



"Únia autodopravcov Slovenska akceptuje zvýšenie mýtnych poplatkov, ktoré nám avizovalo Ministerstvo dopravy SR začiatkom roka 2024. Návrhy boli, že sa mýto zvýši o dvojnásobok, ale po rokovaní sme sa dohodli na 40 %. Je to priame nariadenie Európskej komisie," uviedol Skala.



Doplnil, že po rokovaniach dopravcov s rezortom dopravy sa podarilo dohodnúť zníženie cestnej dane. "Od 1. júla 2025, po našich rokovaniach na ministerstve dopravy, sa dohodlo aj zníženie cestnej dane, ktorá by mala čiastočne nahradiť škodu pre našich dopravcov pri zvyšovaní nákladov," uviedol Skala.



O zámere vlády zvýšiť mýtne poplatky o 40 % informovalo vo štvrtok (1. 8.) Združenie cestných dopravcov SR (Česmad Slovakia). Dopravcovia pripomenuli, že pôvodný návrh ešte za úradníckej vlády hovoril až o 80 % zvýšení mýta.



Súčasný systém výberu mýta by sa mal zmeniť od 1. júla 2025. K tomuto termínu plánuje podľa Česmadu rezort dopravy transportovať smernicu Eurovignette. Súčasťou poplatku za používanie infraštruktúry ťažkými nákladmi vozidlami a autobusmi po novom budú aj poplatky za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečistením ovzdušia spôsobeným premávkou.



Návrh novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií predložilo ministerstvo dopravy do medzirezortného pripomienkového konania. Účinnosť zákona navrhujú od 1. januára 2025, s výnimkou článkov týkajúcich sa zmeny poplatkov, tie by mali začať platiť od 1. júla 2025.