USA očakávajú rekordné počty cestujúcich pre oslavy Dňa vďakyvzdania

Dallas 21. novembra (TASR) - Napriek vysokej inflácii a spomienkam na vlaňajšie komplikácie pri cestovaní na sviatky USA očakávajú, že letiská a diaľnice zaplavia rekordné počty cestujúcich počas predĺženého víkendu na Deň vďakyvzdania. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Dňom vďakyvzdania, ktorý pripadá na posledný novembrový štvrtok, sa v USA začína vianočná nákupná aj cestovná sezóna. Mnohí Američania sa pritom ešte nespamätali z vlaňajšieho decembra, keď zimné búrky vyradili tisíce letov a ľudia uviazli na letiskách.



Najrušnejšie dni z hľadiska letov budú utorok a streda (22. 11.), ako aj nedeľa (26. 11.) po Dni vďakyvzdania. Úrad pre bezpečnosť dopravy očakáva, že v utorok skontroluje 2,6 milióna a v stredu 2,7 milióna cestujúcich. Nedeľa pritiahne najväčšie davy s odhadovaným počtom 2,9 milióna cestujúcich, čo by tesne prekonalo rekord z 30. júna.



Americká motoristická skupina AAA zase predpovedá, že medzi stredou a nedeľou po Dni vďakyvzdania pocestuje až 55,4 milióna Američanov do cieľa vzdialeného najmenej 80 kilometrov od domova, pričom v stredu budú cesty pravdepodobne najupchatejšie.



Počasie by mohlo skomplikovať leteckú aj cestnú dopravu. Podľa predpovedí sa búrkový systém v utorok a stredu presunie z nížin na juhu na severovýchod, čo prinesie silné búrky, nárazový vietor a možné sneženie.



Americký minister dopravy Pete Buttigieg v pondelok (20. 11.) uviedol, že vláda sa v minulom roku snažila lepšie pripraviť na cestovanie na sviatky a najala viac ľudí ma riadenie letovej prevádzky, otvorila nové trasy pozdĺž východného pobrežia a poskytla letiskám granty na snežné pluhy a odmrazovanie zariadení. Cestujúcich však varoval, aby si pred odchodom z domu skontrolovali podmienky a časy letov.



Dobrou správou pre cestujúcich je, že ceny klesajú. Podľa cestovateľskej stránky Hopper je priemerná cena letenky zhruba 268 USD (245,24 eura), čo je o 14 % menej ako pred rokom. Aj ceny benzínu klesli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Ale prieskum GasBuddy zistil, že napriek lacnejším palivám počet ľudí, ktorí plánujú na Deň vďakyvzdania dlhú cestu autom, sa oproti minulému roku príliš nezmenil. Inflácia sa síce spomalila, ale niektoré položky, ako napríklad potraviny, sú stále drahšie, poznamenal analytik Patrick De Haan. Spotrebitelia platia tiež viac za kreditné karty a menej ušetria.



Nedostatok zamestnancov v leteckej doprave po pandémii ochorenia COVID-19 sa už do značnej miery zmiernil. Nábor sa začal hneď po zrušení cestovných obmedzení, v dôsledku ktorých letecké spoločnosti prepustili množstvo ľudí. Podľa vládnych údajov, aktualizovaných minulý týždeň, už bolo prijatých viac ako 140.000 ľudí, čo predstavuje nárast takmer o 40 %. Počet zamestnancov v tomto odvetví je tak najväčší od roku 2001, keď bolo leteckých spoločností oveľa viac.



(1 EUR = 1,0928 USD)