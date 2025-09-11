< sekcia Ekonomika
V Akadémii ZSSK preškolili za päť rokov už viac ako 8000 ľudí
Podľa Helexu sú medzi nimi nielen noví zamestnanci ZSSK, ale aj tí, ktorí si vzdelávaním zlepšujú kvalifikáciu.
Autor TASR
Martin 11. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v priestoroch svojej Akadémie v Martine-Priekope zorganizovala vo štvrtok podujatie Deň ZSSK Akadémie, určené najmä pre študentov odborných škôl. Ako na tlačovom brífingu uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa, za päť rokov existencie tu preškolili viac ako 8000 ľudí.
Podľa Helexu sú medzi nimi nielen noví zamestnanci ZSSK, ale aj tí, ktorí si vzdelávaním zlepšujú kvalifikáciu. „Od októbra 2020 táto akadémia vyškolila takmer 3000 nových zamestnancov, ktorí sú primárne v troch hlavných profesiách - rušňovodič, vlakvedúci a osobný pokladník, ale sú to aj iné profesie, ako napríklad posunovač a podobne,“ poznamenal Helexa.
Doplnil, že priemerný vek zamestnancov v ZSSK je takmer 48 rokov. „Aj keď prechádzame zmenami, na ľuďoch železnica stojí. A preto potrebujeme novú generáciu kolegov, šikovných, odborných a ľudsky zdatných. Títo mladí ľudia sú odpoveďou na otázku, ako bude vyzerať železnica o desať či 20 rokov,“ zdôraznil Helexa.
Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková skonštatovala, že dopravný sektor má perspektívu a tvorí až sedem percent hrubého domáceho produktu. „Práve preto sa snažíme spolu s pánom generálnym riaditeľom pritiahnuť študentov, aby študovali v tomto odvetví. Pán riaditeľ so svojím tímom sa snaží túto akadémiu posilňovať technológiami a samotnými priestormi tak, aby z nich vychádzali dobre pripravení študenti,“ uviedla Žiláková.
Podľa jej slov je odborné vzdelávanie v doprave prioritou aj pre štát. „Eurofondy nie sú len o stavbách. Pomáhajú aj vzdelávaniu, napríklad pri vybavení učební, moderných simulátorov a pri podpore škôl. ZSSK je príklad dobre fungujúcej spolupráce medzi štátom, zamestnávateľmi a odbornými školami,“ dodala Žiláková.
Vzdelávanie v ZSSK Akadémii prebieha cez duálny systém v spolupráci so strednými odbornými školami, praktické cvičenia v elektrotechnických dielňach a simulácie jazdy rušňom cez virtuálnu realitu. Trénuje sa tu aj komunikácia s cestujúcimi a konajú pravidelné odborné skúšky, certifikácie a rekvalifikácie. ZSSK v súčasnosti spolupracuje s 15 školami a v rámci duálneho systému podporuje takmer stovku študentov.
Podľa Helexu sú medzi nimi nielen noví zamestnanci ZSSK, ale aj tí, ktorí si vzdelávaním zlepšujú kvalifikáciu. „Od októbra 2020 táto akadémia vyškolila takmer 3000 nových zamestnancov, ktorí sú primárne v troch hlavných profesiách - rušňovodič, vlakvedúci a osobný pokladník, ale sú to aj iné profesie, ako napríklad posunovač a podobne,“ poznamenal Helexa.
Doplnil, že priemerný vek zamestnancov v ZSSK je takmer 48 rokov. „Aj keď prechádzame zmenami, na ľuďoch železnica stojí. A preto potrebujeme novú generáciu kolegov, šikovných, odborných a ľudsky zdatných. Títo mladí ľudia sú odpoveďou na otázku, ako bude vyzerať železnica o desať či 20 rokov,“ zdôraznil Helexa.
Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková skonštatovala, že dopravný sektor má perspektívu a tvorí až sedem percent hrubého domáceho produktu. „Práve preto sa snažíme spolu s pánom generálnym riaditeľom pritiahnuť študentov, aby študovali v tomto odvetví. Pán riaditeľ so svojím tímom sa snaží túto akadémiu posilňovať technológiami a samotnými priestormi tak, aby z nich vychádzali dobre pripravení študenti,“ uviedla Žiláková.
Podľa jej slov je odborné vzdelávanie v doprave prioritou aj pre štát. „Eurofondy nie sú len o stavbách. Pomáhajú aj vzdelávaniu, napríklad pri vybavení učební, moderných simulátorov a pri podpore škôl. ZSSK je príklad dobre fungujúcej spolupráce medzi štátom, zamestnávateľmi a odbornými školami,“ dodala Žiláková.
Vzdelávanie v ZSSK Akadémii prebieha cez duálny systém v spolupráci so strednými odbornými školami, praktické cvičenia v elektrotechnických dielňach a simulácie jazdy rušňom cez virtuálnu realitu. Trénuje sa tu aj komunikácia s cestujúcimi a konajú pravidelné odborné skúšky, certifikácie a rekvalifikácie. ZSSK v súčasnosti spolupracuje s 15 školami a v rámci duálneho systému podporuje takmer stovku študentov.